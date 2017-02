Eerste schaakteam toont juiste vorm

SLIEDRECHT - Het heeft even geduurd, maar het eerste team van Schaakvereniging Sliedrecht heeft de juiste vorm te pakken. Tegen naaste concurrent Voorschoten 2 boekte het team van teamleider Jerry van Rekom een dik verdiende 5-3 zege. Daarmee speelde het Sliedrechtse vlaggenschip zich bijna zeker uit de gevarenzone.



Het was een spannende wedstrijd, waarin het gelijk leek op te gaan. Niels Mijnster bewaart zijn kruit voor de laatste wedstrijden, want opnieuw liep hij tegen een onverwachte nul op.



Robert van Rekom speelde een uitstekende, aanvallende partij, die hij uiteindelijk wist te winnen, waarmee de stand weer gelijk werd.



Vervolgens wist Jorik Klein een klein eindspelvoordeel volledig uit te buiten. Zijn tegenstander liep zo binnen een jaar twee nullen op tegen twee jeugdspelers van Sliedrecht.



Peter van den Bergh liet zijn topvorm zien en liet zijn jeugdige tegenstander vrijwel kansloos; 3-1.

Bert van de Donk speelde een degelijke partij, leek direct af te stevenen op een winst, greep mis, maar schwindelde zich vervolgens naar de winst; 4-1.



Invaller Theo Dekker begreep dat een remise voldoende was voor de teamwinst en in gewonnen stand bood hij remise aan. De tegenstander kon niet anders dan het aanbod aanvaarden, waarmee de twee punten binnen waren.



Kopman Tobias Dekker deed voor de derde keer op rij een stuk in de aanbieding. In de volgende partijen zal hij dat achterwege laten heeft hij aangegeven.



Wim Pool gaf het slotakkoord. Na de gehele partij te hebben gekeept kwam hij zelfs beter te staan, maar met een remise kwam er een terechte eindstand van 5-3 voor Sliedrecht op het bord.

In de zevende ronde volgt koploper Krimpen ad IJssel. Wie weet…

Op bijgaande foto de staartborden van het eerste team. (Foto © SV Sliedrecht)