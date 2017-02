Voorbeschouwing ‘El Clásico’ der Drechtsteden: SliedrechtSport - Next Volley Dordrecht

SLIEDRECHT / DORDRECHT - In de Topdivisie staat dit weekend ‘El Clásico’ op het programma. Dat is tegenwoordig de hippe benaming voor de wedstrijd tussen de twee grootste clubs uit de Drechtsteden: Sliedrecht Sport en Next Volley Dordrecht. Deze derby is toch op z’n minst de klassieker van Zuid-Holland, zo niet van heel Nederland.

Sportief gezien zijn Sliedrecht Sport en Next Volley Dordrecht niet de grootste clubs van Nederland. De laatste twee seizoenen waren het voor beide clubs hoge pieken en diepe dalen. Maar gelukkig staat de onvervalste derby nog steeds op het programma in de één na hoogste divisie van Nederland. De wedstrijd van aanstaande zaterdag zou overigens wel eens (voorlopig) de laatste kunnen zijn. Want, waar de blauw-witte locomotief nog altijd doorstoomt van sporthal naar sporthal, heeft de Dordtse intercity al menig vertraging opgelopen. Waar Sliedrecht (koploper) al voorzichtig aan promotie denkt, waart in Dordt (plek 11) het degradatiespook rond.

Als supporter, liefhebber, groundhopper of levensgenieter is het dus wellicht de laatste kans om aanstaande zaterdag (11 februari) vanaf 20:00 uur een plekje te zoeken op de hoofdtribune van sporthal De Stoep en deze derby mee te maken. De toegang is gratis En sowieso: Sliedrecht thuis, gekkenhuis.

Bron: Carl Zwijnenburg (Sliedrecht Sport H1)

Foto: Pim Waslander