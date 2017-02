SLIEDRECHT / DORDRECHT - Sliedrecht verslaat Dordrecht in wellicht laatste derby

Sliedrecht Sport heeft ook de tweede editie van dit seizoens Derby der Drechtsteden op haar naam geschreven. In sporthal De Stoep in het baggerdorp wonnen de blauw-witten zaterdagavond met 3-1. Sliedrecht blijft daarmee op promotiekoers, terwijl de degradatiezorgen voor Dordrecht alleen maar groter zijn geworden. Het zou dus voorlopig wel eens van de laatste ‘El Clásico’s’ kunnen zijn geweest.

Alles was vooraf al geschreven wat er geschreven kon worden, het was enkel nog wachten op de wedstrijd zelf. Doorgaans zou een wedstrijd tussen de nummer 1 en nummer 11 wellicht aandacht te kort komen, maar de ‘Derby der Drechtsteden’ heeft daar nog nooit last van gehad. De stand op de ranglijst was vooraf gezien dan ook een onnozel feit.

Er zijn mensen die zelfs durven te beweren dat het winnen van deze wedstrijd het seizoen al goed maakt. Sommige mensen gaan nog verder en zijn al tevreden bij een goede team óf zelfs individuele prestatie. Voor Sliedrecht geldt dit absoluut niet. Winnen is het enige dat telt.

Toch werd het baggerdorp brutaal overbluft in de beginfase, blijkbaar waren de ‘schapenkoppen’ naarstig op zoek naar (individueel) succes. Zowel de spanning in het veld als op de tribune was te voelen en dit kwam vooral de strijdlust ten goede. Hard werken voor de punten bleek al snel nodig te zijn.

Het ‘alles of niets’ spelletje van Dordrecht pakte vooralsnog goed uit en Next Volley nam zelfs de leiding in de wedstrijd (22-25). Dit tot ongekende vreugde van het ‘Dordtse’ publiek.

Sliedrecht liet zich echter niet kennen en hield vast aan het vooraf gestelde strijdplan. Dus de service van Sliedrecht werd weer eens belangrijk en vanaf het begin van de tweede set kwam de achterhoede van Dordrecht dan ook onder druk te staan. Met de steun van het publiek in de rug werkte de nummer 1 van de competitie zich naar de punten en zo ook naar twee overduidelijke setwinsten (25-16 en 25-19).

Het strijdplan kreeg wederom zijn verwachte werking. Dordrecht spartelde nog flink tegen, maar kwam ook in de vieder set (net) te kort. Het missen van het eerste matchpoint werd door Next Volley nog gevierd als een overwinning, maar één punt later was de vreugde alsnog, volledig terecht, andersom. Ook de vierde set bleef in Sliedrecht (25-23) en daardoor ook de belangrijke drie wedstrijdpunten.

Ook de tweede ‘El Clásico’ van dit seizoen werd zo een prooi voor Sliedrecht. Een mooie overwinning en wederom drie mooie punten toegevoegd aan het totaal. Direct na de wedstrijd werd ook de stand op de ranglijst weer interessant. Concurrenten Zaanstad en Hengelo verspeelden punten tegen elkaar, Sliedrecht loopt dus uit en staat met nog zes wedstrijden vier punten los van nummer 2 Hengelo. Een geweldig weekend met dus wat voorlopig wel eens de laatste ‘El Clásico’ zou kunnen zijn.

De grote hoeveelheid opgekomen publiek heeft gekregen waar het voor kwam en wordt uiteraard bedankt voor hun steun. Een kampioenswaardige atmosfeer heerste er in De Stoep. Nog drie thuiswedstrijden (en ook drie uitwedstrijden) voor de boeg.

Foto: Peter Verheijen