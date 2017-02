Jeugdschaakkampioenen gehuldigd

SLIEDRECHT - Jeugdleider Joost Stoker mocht afgelopen donderdag de bekerwinnaars van de Najaarscompetitie bij de jeugd van Schaakvereniging Sliedrecht huldigen. En dat waren er nogal wat. Grote winnaar van de Najaarscompetitie is de 12-jarige Jochanan Alberts (zie foto) geworden. Hij wist zowel de reguliere competitie als de snelschaakcpompetitie met overmacht te winnen. Jochanan behaalde nu dus in één keer twee kampioenschappen en het waren direct zijn eerste kampioenschappen. Hij heeft daarmee opnieuw bewezen steeds sterker te gaan schaken.



Barend van Dieren was in beide competitie twee keer de naaste concurrent van de kampioen. De Hardinxvelder heeft zo ok laten zien een enorme sprong voorwaarts te hebben gemaakt.

Maarten Hartkoren en Samuël Gijsen werden de trotse winnaars van de derde plaats in de Najaarscompetitie. Maarten werd ook derde in de snelschaakcompetitie, zodat hij ook 2 bekers in ontvangst mocht nemen. Samuël eindigde als vierde in de snelschaakcompetitie en kon ook met een handvol bekers naar huis.



Ook Baruch Alberts viel goed in de prijzen. Ten eerste wist hij een keurige vijfde plaats te behalen in de reguliere competitie en in de snelschaakcompetitie was hij de grootste stijger en kreeg daarvoor ook een beker.



Ook Miquel Verhoef kon weer een beker aan zijn prijzenkast toevoegen door vijfde te worden in de snelschaakcompetitie.



Ook Bart van der Beek, Ricardo Veen, Karel Peursem, Julian van Dieën en Sharujan Ratnam wonnen een beker.



Aanstaande donderdag start de Voorjaarscompetitie en begint iedereen weer op nul. Nieuwe jeugdspelers zijn natuurlijk van harte welkom in De Havik, waar elke donderdag vanaf 19.00 uur de jeugd actief is.