Remisekoning Kees Wessels velt clubkampioen

SLIEDRECHT – In de 21e ronde van de interne competitie van Schaakvereniging Sliedrecht heeft Kees Wessels een belangrijke overwinning behaald door in een aanvallende partij Jorik Klein te verslaan. De huidige clubkampioen moest met zijn koning de hoek in en daar maakte de toch als remisekoning bekend staande Wessels dankbaar gebruik van. Na een fout in de verdediging kon Jorik meteen opgeven.



De eenmalige clubkampioen Wessels stijgt hiermee naar de 4e plaats en heeft nog maar een kleine achterstand op de nummers twee en drie.



Peter van den Bergh heeft na zijn knappe overwinning op Wim Pool een steeds beter zicht op de eindoverwinning. Beide spelers hadden in het eindspel zeer weinig tijd, maar Van den Bergh hield het hoofd koel en zette toch nog een mooie aanval in. Pool kon met het beetje tijd dat hem restte geen tegenaanval meer vinden en zag zijn vlag vallen.



Theo Dekker stond na 10 zetten al beter tegen Wout Boer, maar zag na de 14e zet zijn stelling helemaal instorten. Boer ging daarna alsnog met het punt aan de haal.



Ook Wim Hokken liep averij op door tegen een ontketende Jan Sulman niet verder te komen dan remise en volgens de Koning van Brabant kwam de 20-voudig kampioen daar nog goed me weg.

Jerry van Rekom ging er tegen Henk Prins eens goed voor zitten en zag zijn inspanning dan ook beloond met de overwinning.



Teunis den Rooijen had in Jaap Euser een lastige tegenstander en pas na ruim 50 zetten kon Den Rooijen de partij winnend afsluiten.



William Gijsen klimt ook weer richting top 10 na een gedegen overwinning op Peter Vis. De gebroeders Mensing lieten beiden hun tegenstanders zweten. Andrew had weinig moeite met Joost Stoker en Adrian wist na een wat langere partij alsnog te winnen van Jurgen de Haan.



Michiel van den Berg wist met veel kreunen en steunen toch te winnen van Luana Mensing en Johan Gijsen is in Feyenoordvorm, want hij won opnieuw, nu van Gerard ban Steenoven. Martin Prins wist snel en geroutineerd te winnen van Cees Moes.



André van Dieën moest aantreden tegen angstgegner Henri Hartog en ook deze ronde was het Hartog die aan het langste eind trok.



Marcel Klein en Koos van den Berg speelden de langste en interessantste partij, waarbij de kansen op en neer gingen. Uiteindelijk wist Marcel een winnend voordeel te behalen en kon hij zo de belager van zijn vader wel verslaan.