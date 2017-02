Waterpoloheren van DWF pakken belangrijke punten

SLIEDRECHT / ALBLASSERDAM - De heren van DWF hebben in de streekderby tegen de Wiekslag uit Alblasserdam drie belangrijk punten gepakt in de strijd tegen degradatie. Na een aantal verlies partijen was een overwinning dan ook zeer welkom. Er werd met 10 – 3 gewonnen.

In de eerste periode werden de goede intenties meteen omgezet in resultaat. Mid- voor Herman Kaaks wist al snel twee keer het net te vinden. De score werd verder uitgebreid via doelpunten van Sjoerd de Paus en aanvoerder Chris den Breejen. De heren van de Wiekslag wisten niet langs de verdediging te komen en zo eindigde de eerste periode met een verdiende 4 – 0 voorsprong.

De wedstrijdselectie van de Sliedrechters was deze speelronde met 13 spelers op maximale oorlogssterkte en er kon dan ook lekker door gewisseld worden. Na afloop van de eerste periode kwamen veel verse krachten in het water om in de tweede periode het sterke spel voort te zetten.

Joris Kaaks nam al snel het vijfde doelpunt voor zijn rekening. Hierna zakte de aanvallende intenties wat in en wist de Wiekslag te profiteren van onoplettendheid in de verdediging door de 5 -1 te maken.

In de derde periode wist Sjoerd de Paus weer nieuw leven in de aanval te brengen en kon na een indrukwekkende soloactie de 6 – 1 maken. De bezoekers wisten hierna nog wat terug te doen en maakte hun tweede doelpunt van de middag. De periode werd afgesloten met een snelle counter waarin Sjoerd de Paus in een 1 –op 1 situatie kwam te liggen met de keeper en daarin geen fout maakte en zo zijn derde doelpunt van de middag kon maken.

In de laatste periode van de wedstrijd wisten de heren van de Wiekslag nog één keer de Sliedrechtse verdediging te verrassen maar konden verder geen vuist meer maken. DWF ging door met scoren, Herman Kaaks kon van dichtbij zijn derde doelpunt maken en Nick Raimon wist zijn rentree te bekronen door via een mooi afstandsschot de 9-3 te maken. DWF kwam in de laatste seconden van de wedstrijd nog in een man- meer situatie waarin Sjoerd de Paus wist te score, zijn vierde van de middag.

Een verdiende overwinning die weer energie moet geven voor de laatste vier wedstrijden van het seizoen. De volgende wedstrijd is op 18 februari tegen Barendrecht in het Inge de Bruijn zwembad. Een keertje meetrainen? Dat kan op maandag 21.15 uur of donderdag 21.00 uur in Bronbad De Lockhorst.