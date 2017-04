Dames Sliedrecht Sport stellen teleur in Ootmarsum

SLIEDRECHT - De vrouwen van Sliedrecht Sport zijn afgelopen weekeinde tegen de eerste nederlaag opgelopen in de Kampioenspoule van de Eredivisie. In sporthal De Schalm in Ootmarsum ging het collectief van trainer Matt van Wezel hard onderuit en werd des te meer met de neus op de feiten gedrukt. Ondanks de grote voorsprong en de bijna niet meer te missen kwalificatie voor de finale is succes op de langere termijn geenszins verzekerd. Na een redelijke eerste set, die door Sliedrecht Sport werd gewonnen (22-25), zakte het daarna diep weg qua niveau en beleving en werd het tot groot enthousiasme van de lokale aanhang weggespeeld door Set-Up ’65: 25-19, 25-15, 25-11.

Trainer-coach Matt van Wezel was teleurgesteld, maar wilde het één en ander niet onnodig dramatiseren. “Set-Up speelde fantastisch. Wij wisten drie sets lang niet onder de druk uit te komen en maakten teveel fouten. Dat kan een keer gebeuren.”

Voorsprong

Sliedrecht Sport zag door deze nederlaag Set-Up ’65 in punten dichterbij komen, maar koestert nog altijd een voorsprong van vier punten. VC Sneek volgt op acht punten achterstand, maar moet het (thuis)duel met Alterno nog inhalen (woensdag 19 april).

Debacle

De eerste set verliep nog goed. Sliedrecht Sport maakte veelvuldig gebruik van de omloopballen, die door Carlijn Ghijssen-Jans en Lynn Thijssen werden verzilverd. Ook Esther Hullegie liet zich niet onbetuigd in de score en niets leek op een naderend debacle van de koploper in de kampioenspoule. Vanaf de tweede set kreeg Set-Up ’65 meer en meer vat op de tegenstander, voerde het de servicedruk op en kon het steunen op een solide blokkering en verdediging. Met Kirsten Oude Luttikhuis en Loes Hollink voorop in de strijd draaide het Sliedrecht Sport meer en meer de duimschroeven aan. Sliedrecht Sport, dat veelvuldig wisselde, kreeg het lek niet meer boven water en ging fors onderuit in de laatste drie sets. Snel werd na afloop de kleedkamer opgezocht, waarna de 200 kilometer lange thuisreis werd aanvaard.

Roze vogels

Komende zaterdag (20.30 uur) krijgt Sliedrecht Sport de kans zich te rehabiliteren in de thuiswedstrijd tegen Flynth Flamingo’s uit Gennep. De roze Vogols wonnen afgelopen zondagmiddag hun eerste wedstrijd in de kampioenspoule. Eurosped werd met 3-1 geklopt. Flamingo’s heeft geen kans meer op een finaleplaats en kan daardoor frank en vrij, onbevangen en zonder druk spelen. Voor Sliedrecht Sport is het deze week zaak de zeperd bij Set-Up goed te analyseren en om zich goed voor te kunnen bereiden op een hopelijk knallend sluitstuk van het seizoen.

Foto: Rick den Besten