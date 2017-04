Mannen Sliedrecht Sport strijden voor laatste kans

SLIEDRECHT - Met de week stijgt de spanning in de Topdivisie heren, zowel onderaan als aan de kop van de ranglijst. Sliedrecht Sport haalde bakzeil in de van tevoren als ‘moeilijk’ ingeschatte uitwedstrijd bij DIO/Bedum. De koploper in de Topdivisie verloor kansloos met 3-0 (25-19, 25-21, 25-22) en heeft de kansen op het kampioenschap hierdoor niet meer in eigen hand. Concurrent Zaanstad profiteerde maar ten dele van het verlies van Sliedrecht Sport.

Zelf gingen de Zaankanters verrassend onderuit bij degradatiekandidaat Olhaco uit Hoogeveen (3-2). Volley Tilburg profiteerde optimaal van de misstap van beide concurrenten, won overtuigend met 3-0 van Compaen en lijkt momenteel de voornaamste kandidaat voor het kampioenschap. Als de Brabanders de resterende drie wedstrijden, waaronder die tegen Sliedrecht Sport (a.s. zaterdag) en Zaanstad (15 april), in (ruime) winst weten om te zetten, dan kan de vlag in top.

Sliedrecht Sport was zich terdege bewust van het grote belang van de wedstrijd tegen DIO/Bedum. Ontspannen was naar het duel in sporthal DE Beemden toegewerkt. De realiteit liet echter niet lang op zich wachten. De kwaliteiten van de Groningers in thuiswedstrijden (negen gewonnen en slechts één verloren) kwamen in de eerste set nog niet echt aan het licht. Sliedrecht Sport kon redelijk bij blijven omdat aan beide zijden de servicedruk ontbrak.

Pas bij 16-15 sloeg DIO/Bedum het gaatje en via 20-17 werd met belangrijke punten in de slotfase de set binnen gehaald (25-19). In de tweede set hadden met name de Groningers de set beter onder controle en leek de set bij 18-11 beslist. Sliedrecht kwam in de slotfase nog redelijk goed terug (22-20), maar de overtuiging in het slagen van een stunt ontbrak. Ook in de derde set konden de blauw-witte mannen geen kentering bewerkstelligen. Ze bleven bij tot 18-18. Het betere eindschot was echter wederom voor DIO/Bedum.

Laatste editie ooit

Komende zaterdag vindt de laatste editie ooit van Super Saturday in De Stoep plaats. Dames 1 speelt om 20.30 uur tegen Flamingo’s, om 18.00 uur treedt heren 1 in het strijdperk tegen Volley Tilburg. Voor beide teams de laatste kans op het kampioenschap, ieder puntverlies in deze wedstrijd is koren op de molen van Zaanstad, dat zelf wel van VoCASA dient te winnen. Het duel met Tilburg is tevens het treffen van twee broers, spelverdeler Niels Vermeulen bij Sliedrecht Sport kijkt door het net recht in de ogen van broer Lucas, de spelverdeler bij Tilburg. In de heenwedstrijd won Sliedrecht Sport nog met 2-3 van het team van trainer Ronald Vermeulen (inderdaad, de vader van Niels en Lucas).

Foto: Peter Verheijen