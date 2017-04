Dames Sliedrecht Sport gaan weer Europa in

SLIEDRECHT - Dames 1 van Sliedrecht Sport heeft zich gekwalificeerd om komend seizoen wederom uit te komen in het Europacuptoernooi volleybal. Dat betekent dat de blauw-witte hoofdmacht zich, na een jaar van afwezigheid, mag gaan opmaken voor het elfde Europese seizoen.

Nederland heeft recht op drie Europacup-plaatsen: voor de twee ploegen die de finale play-offs spelen en voor de ploeg die de beker wint. Is de bekerwinnaar ook één van de finaleploegen, dan gaat het derde Europese ticket naar de nummer 3 van de play-offs. Sliedrecht Sport D1 staat nu eerste in de play-offs en kan nog maximaal naar de derde plaats zakken. Maar in dat geval wordt de ploeg gepasseerd door bekerwinnaar VC Sneek en geeft die stek ook recht op een Europees avontuur.

Europese primeur voor nieuw onderkomen

“Dat is nu al een hele mooie prestatie van onze ploeg”, aldus Cees Boer, voorzitter van Sliedrecht Sport. “Als bestuur hebben we al akkoord gegeven en met onze enthousiaste Business Club is dit naar alle verwachting ook financieel te realiseren. Prachtig dat we in onze nieuwe sporthal, die volgend seizoen gereed is, meteen met Europees volleybal kunnen beginnen.”

Sliedrecht Sport kwam sinds het Europese debuut in seizoen 2001-2002, tien seizoenen uit in de Europacup. In 2013-2014 werd de kwartfinale bereikt van de Europacup III ('Challenge Cup’).

Fotobijschrift: Sliedrecht mag zeer opmaken voor Europees volleybal, net als tijdens deze wedstrijd in seizoen 2013-2014 tegen AEK Athene. Foto: Pim Waslander