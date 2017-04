Drie teams van Sliedrecht Sport vieren Kampioenschap

SLIEDRECHT - Dames 11 (zie bovenste foto) als eerste seniorenteam Sliedrecht Sport kampioen. Met kop en schouders boven de rest uit, is Dames 11 kampioen geworden van de 3e klasse C regio Zuid. Het team, bestaande uit Elize Harrewijn, Ilse van Dijk, Bianca Huisman, Simone Meerkerk, Tatum Prins, Sabine van Rooy, Christianne Stip, Quinty Troost, Femke van der Zouwen en trainer Remko Kenter is daarmee het eerste seniorenteam van Sliedrecht Sport dat kampioen wordt in het seizoen 2016-2017.

Jongens A1 Sliedrecht (zie foto hierboven) winnen kampioenschap tegen Dordrecht. Vooraf is een wedstrijd tegen het Dordtse Next Volley altijd spannend, maar de jongens van Sliedrecht Sport wisten de wedstrijd met 3-1 relatief eenvoudig naar zich toe te trekken. Naast een lekker gevoel betekende de victorie vandaag ook meteen het kampioenschap van de Topklasse A van regio Zuid voor het team van Dan Brinkman, Mart de Groot, Chiel Kaptein, Albert van Lingen, Niels Middendorp, Jelmer Schep, Leon Tubbing, Xander Prins, Eline de Haan, Joël Blokland, Sem Brinkman, Jelle Leeuwis, coach Daniël van Helden en trainer/coach Bas de Groot.

Dames 9 Sliedrecht Sport (zie foto hierboven) kampioen. Ze hadden gisteren nog één set nodig om kampioen te worden. Dat doel werd door Rineke Baan, Joella Bot, Laura Hokken, Talitha Lemmen, Ester Netten, Sharita Veth, Kimberley Viset, Suzanne Wevers, trainer Roel Hokken en coach Wim Hokken precies behaald. De wedstrijd tegen de nummer 2, Giessenburg, ging met 3-1 verloren, maar het kampioenschap 3e Klasse D van regio Zuid is binnen.