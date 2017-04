Tweede schaakteam SV Sliedrecht schrijft historie

SLIEDRECHT / MOERKAPELLE - Het tweede team van Schaakvereniging Sliedrecht heeft haar laatste wedstrijd in de Promotieklasse van de Rotterdamse Schaakbond gewonnen. Tegen naaste concurrent Moerkapelle 1 boekte het team van de succesvolle teamleider Leo Koppelaar een eclatante 5-3 zege. Daarmee werden de Sliedrechtse reserves uiteindelijk tweede in het de hoogste klasse van het Rotterdamse district en dat betekent automatisch promotie naar de landelijke competitie van de KNSB.



Daarmee schrijft Sliedrecht 2 historie, want nog nooit in de 81 jarige geschiedenis speelden er 2 team tegelijkertijd in de landelijke competitie. Door de promotie wordt ook het jeugdbeleid van Sliedrecht beloond. De jarenlange aandacht voor de opkomende jeugd levert nu het gewenste resultaat op.

Tegen Moerkapelle speelde jeugdspeler William Gijsen voor routinier Hans Klein en deed dat aanvankelijk uitstekend, maar uiteindelijk was zijn sterke tegenstander hem net de baas.

Kopman Floris Verweij gaf echter het goede voorbeeld door op soevereine wijze het punt binnen te halen.

Ook Teunis den Rooijen liet zien de juiste vorm te pakken te hebben en na een ingewikkelde partij zorgde hij ook voor een vol punt.



Vervolgens was het Wout Boer, die zijn eindspelkennis weer eens vertoonde en zijn tegenstander langzaam maar zeker naar een nul speelde.



Wim Hokken wist zijn ideale score van 7 uit 7 een succesvol gevolg te geven door zijn tegenstander via een paar geslaagde schwindels mat te zetten. Met 8 uit 8 is Hokken ook duidelijk de topscorer van de Promotieklasse.



Jerry van Rekom speelde alles-of-niets in opdracht van de teamleider. En langzaam maar zeker kreeg hij de overhand, terwijl de tegenstander steeds meer in paniek raakte. Van Rekom eindigde de partij met mat midden op het bord.



Theo Dekker leek aanvankelijk rechtstreeks op het volle punt af te stevenen en sloeg zelfs remise af. In de tijdnood van de tegenstander greep Dekker echter mis en kon alsnog opgeven.



Maar de 5-3 winst was binnen. De dag na de wedstrijd kwam het verlossende woord van de competitieleider, die Sliedrecht 2 feliciteerde met de promotie. En zo had teamleider Leo Koppelaar het maar weer eens geflikt. Hij wist voor de zesde keer een promotie van zijn team te realiseren.

Volgend seizoen speelt Schaakvereniging Sliedrecht dus met 2 teams in de derde klasse van de KNSB-competitie.