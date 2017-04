Maurits Verhoeven sterk bij schaakjeugd van SV Sliedrecht

SLIEDRECHT - Hij is nog maar net lid en hij slaat direct hard toe in de Voorjaarscompetitie bij de jeugd van Schaakvereniging Sliedrecht. Na een schaakchallenge op het Gomaruscollege werd Maurits Verhoeven en dat hij kan schaken heeft hij inmiddels in 4 ronden in de eerste groep laten zien. In die 4 partijen wist hij maar liefst 3,5 punten te scoren. Daarmee staat de nieuwkomer op een fraaie tweede plaats, net achter koploper en titelverdediger Jochanan Alberts.



In diezelfde eerste groep staat Maarten Hartkoorn na zijn zege op Miquel Verhoef op ene goede derde plaats. Bart van der Beek is na een valse start met ene prima opmars bezig. Deze week wist hij Julian van Dieën te verslaan.



In de tweede groep blijft Karel Peursem het goed doen. Dit keer wist hij van koploper Baruch Alberts te winnen. Ook Ricardo Veen staat in de top 3 na zijn winst op Sharujan Ratnam.



Onderaan boekte Bastiaan Quellhorst een fraaie zege op Shamiera Ratnam.



Aanstaande donderdag heeft het eierschaken plaats, waarin de jeugdspelers weer een hoeveelheid eieren per punt kunnen verdienen.