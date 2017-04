SLIEDRECHT - Speciale actie: Van 24 april t/m 31 mei is er een 'escaperoom' voor kinderen bij Bronbad De Lockhorst. Ouders gaan met hun kinderen de escaperoom in.

"Lukt het jullie om samen met je ouders het raadsel van Graaf Van Lockhorst op te lossen en tijdig de kamer te verlaten? Ga samen met ouders de uitdaging aan en versla Graaf van Lockhorst door met elkaar puzzels, rebussen, raadsels etc. op tijd op te lossen. Jullie hebben 60 minuten te tijd om uit de kamer te komen".

Het spel kan gespeeld worden met maximaal 6 personen. Minstens 2 ouders/begeleiders moeten verplicht mee naar binnen als begeleider. Gelieve 5 minuten voor aanvang van het spel aanwezig te zijn.

Let op: gebruik maken van het toilet is tijdens het spel niet mogelijk. Voorafgaand aan het spel kan dit wel. Na afloop van het spel krijgen de kinderen en ouders gratis een portie minisnacks om bij te komen van het spel. Na afloop kan er ook gratis gezwommen worden in het zwembad (tijdens reguliere openingstijden). Het spel is niet eng, maar wel erg spannend en vooral ontzettend leuk voor kinderen en hun begeleiders.

Voor meer informatie www.optisport.nl/bronbaddelockhorst