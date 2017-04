Tweede schaakteam gehuldigd

SLIEDRECHT - Schaakvereniging Sliedrecht heeft de helden van het tweede team op gepaste wijze gehuldigd. De Sliedrechtse reserves schreven vorige week historie door te promoveren naar de landelijke competitie van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Nooit eerder in de 81-jarige historie van Schaakvereniging Sliedrecht speelden er gelijktijdig twee teams landelijk. Het team van de succesvolle teamleider Leo Koppelaar deed dit als eerste team.

Schaakhistoricus Hans Berrevoets komt zelfs met het nieuws dat nooit eerder een vereniging uit de Drechtstreek met twee teams vertegenwoordigd was in de KNSB-competitie. Een unicum voor het clubje uit de polder. Schaakvereniging Sliedrecht bewijst daarmee één van de meest succesvolle verenigingen uit de regio te zijn.



Natuurlijk werd teamleider Leo Koppelaar extra in het zonnetje gezet. Vorige week zou zijn laatste wedstrijd als teamleider zijn geweest. Dat werd nu bevestigd door voorzitter Jerry van Rekom: “Inderdaad was dat zijn laatste wedstrijd. In de onderbond ja! Leo is duidelijk de RSB ontgroeid en zal zich nu gaan waarmaken op landelijk niveau.”



Extra hulde was er ook voor topscorer Wim Hokken die de perfecte score van 8 punten uit 8 partijen behaalde. Een ongekende score, die Hokken ook de topscorer maakte van de gehele RSB-competitie.

Ook de overige basisspelers en invallers deelden mee in de feestvreugde, waarbij Ed Trompet de promovendi verblijde met zijn trompetgeschal. Zijn “Daar moet op gedronken worden” luidde de knal van de champagne fles in…