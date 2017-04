Drie eierkoningen bij Schaakvereniging Sliedrecht

SLIEDRECHT - Bij de prijsuitreiking van het traditionele eierssnelschaak voor de Pasen bij Schaakvereniging Sliedrecht konden dit jaar maar liefst 3 ‘eierkoningen’ worden gekroond. Naast clubkampioen Peter van den Bergh mochten ook oud-snelschaakkampioen Theo Dekker en Adrian Mensing de meeste eieren meenemen.

Maar liefst 34 deelnemers schoven aan voor het altijd gezellige snelschaaktoernooi, waarin 10 partijen werden afgewerkt.



De drie winnaars behaalden elk 8 punten, waarbij Van den Bergh en Dekker in hun onderlinge partij de punten deelden. Adrian Mensing wist uit het achterveld naar voren te komen en kon in de laatste ronde gelijk komen met de koplopers.



Robert van Rekom eindigde met 7,5 punt op de 4e plaats, een half punt voor Floris Verweij die dit keer geen podiumplaats wist te behalen.



Een prima 50% score was er voor jeugdspeler Gerard van Steenoven die hiermee gelijk opging met routinier Wim Pool en veteraan Kees van der Does zelfs een half punt voorbleef.



In de totaalstand van de snelschaakcompetitie gaat Peter van den Bergh nu aan kop met 83%, gevolgd door Floris Verweij en Robert van Rekom. William Gijsen zit nog in de top 10 met 62%.



De volgende en tevens laatste ronde van de snelschaakcompetitie wordt gespeeld op 29 juni a.s.

Aanstaande donderdag heeft het eierschaken plaats, waarin de jeugdspelers weer een hoeveelheid eieren per punt kunnen verdienen.