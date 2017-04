Derde meisjes C-team Sliedrecht Sport kampioen

SLIEDRECHT - Ook meisjesteam C3 is gistermiddag kampioen geworden. Meisjes C1 en C5 gingen hen voor, zodat de blauw-witten maar liefs drie kampioensteams tellen bij de meisjes tot 14 jaar.

Deze heel competitie is MC3 verwikkeld in een nek-aan-nek race met meisjes C1 van Meteoor uit Gorinchem. Gisteren stond de clash op het programma, uit in Gorinchem. Geheel tegen de verwachting in, was alleen de eerste set spannend: 24-26.

Daarna walste het team van Linah Elhalky, Roos van Gastelen, Anna de Jong, Monika de Jong, Donna de Jong, Mylene de Jong, Caithlyn Korporaal, Katie Korporaal, Hannah Stam, Maud van de Weg, trainer Ronald Lacroes, trainer-coach David van Rekom en voor deze gelegenheid invalcoaches Famke van Rekom en Lisette de Wit over de Gorcumsen heen: 0-4 en kampioen 1e klasse C.