Ook meisjes C5 Sliedrecht Sport kampioen

SLIEDRECHT - Na eerder al meisjes C1 is nu ook meisjes C5 kampioen geworden. Zij deden dat in de 2e klasse C.

Alle voorgaande wedstrijden werden met 4-0 of 3-1 gewonnen. In de wedstrijd tegen Fusion meisjes C2 in Rotterdam waren nog twee sets nodig om het kampioenschap binnen te halen. Het team van Sanne Zwart, Lois Spek, Denise van Heumen, Siri Bergwerf, Bodhi Struijk, Bridget Dekker, Luna Teerds, Regina van den Berg, assistent trainer-coach Inge de Jong en trainer-coach Anne Fleur Steverink wist in een hele spannende wedstrijd een 2-0 achterstand om te buigen tot 2-2 waarmee het kampioenschap een feit was. De wedstrijd werd weliswaar verloren met 3-2 maar dat deed niets af aan het zeer verdiende kampioenschap voor dit team.