Sliedrecht Sport plaatst zich voor finale landskampioenschap

SLIEDRECHT - Met nog één speelronde te gaan is Dames 1 van Sliedrecht Sport niet meer te achterhalen voor de concurrentie. Dat betekent dat de blauw-witte hoofdmacht op 29 of 30 april (uit) en 6 mei (thuis) de finale om het landskampioenschap in de Eredivisie volleybal speelt.

De thuiswedstrijd op 6 mei wordt de allesbeslissende apotheose van het seizoen. Het duel in De Stoep begint om 15.45 uur, aangezien de NOS dit treffen ook live op televisie uitzendt. Om alle toeschouwers te kunnen accomoderen zal Sliedrecht Sport extra tribunes laten plaatsen. De tegenstander is overigens nog niet bekend, maar VC Sneek en Set-Up ’65 uit Ootmarsum zijn beide nog in de race voor de tweede plaats in de play-offs en daarmee het resterende ticket voor de finale.

Twee keer eerder

VC Sneek is de huidig landskampioen en bekerwinnaar. Sliedrecht Sport wist twee keer eerder het landskampioenschap binnen te halen; in 2012 en 2013.

Foto: Jeroen de Bruin