Naar ’t Bankie in De Basis

SLIEDRECHT - Op 22 april zijn, na afloop van de een-na-laatste thuiswedstrijd van Dames 1 in De Stoep, de namen bekend gemaakt van de nieuwe sporthal en de daarin gelegen horecagelegenheid aan de Benedenveer. Het nieuwe onderkomen van Sliedrecht Sport zal voortaan als ‘De Basis’ bekend staan en de horeca gaat als Sportcafé ’t Bankie door het leven.

“Geweldig om te zien wat een enthousiasme het in Sliedrecht heeft los gemaakt”, aldus voorzitter van de selectiecommissie Leendert van As. “Er zijn zo’n 120 inzendingen binnen gekomen, sommige voorzien van uitgebreide toelichting. Heel veel dank aan alle inzenders en aan de commissie om de meest treffende namen te kiezen.”

Ad Riebergen, voorzitter van de Stichting Sportaccommodatie Benedenveer kan zich bijzonder goed vinden in de keuzes die binnenkort aan de gevel zullen prijken. “De Basis is mooi gevonden in de betekenis van vertrekpunt, nieuw begin, fundament en iets om op terug te vallen. Maar het is natuurlijk ook een veelgebezigde sportterm. Daarnaast spruit het woord voort uit de kernwaarden van de vereniging die het meeste gebruik zal gaan maken van de sporthal: Bruisend Ambitieus Samen Is Sliedrecht Sport. Grote dank dus aan Krista Verhaar voor deze inzending.”

Niet meespelen

“Bij de keuze van de naam van het Sportcafé hebben we ons wat meer Sliedrechtse vrijheid veroorloofd”, licht Van As toe, “en is de keuze gevallen op de inzending van Leonard van der Leeden: ’t Bankie. Het is een mooie Sliedrechtse term die goed past bij sfeer, gezelligheid en het samen genieten. Bovendien zit ook hier nog een verbinding met de sport, maar dan vooral als wanneer je niet meespeelt. En dat klopt perfect.