Ana Rekar vervangt Inge Molendijk op de spelverdeling

SLIEDRECHT - Achter de schermen is de afgelopen maanden druk gewerkt aan de samenstelling van eerste damesteam van Sliedrecht Sport. “Ik ben erg blij dat de kern van het team van dit seizoen intact blijft”, aldus trainer-coach Matt van Wezel. Inmiddels zijn zeven volleybalsters van het huidige keurkorps weer vastgelegd voor komend seizoen. Op de spelverdeling komt er een wissel.

In het openingsseizoen van sporthal ‘De Basis’, het nieuwe onderkomen van Sliedrecht Sport, komen in ieder geval passer-lopers Esther Hullegie en Fleur Savelkoel, middenaanvalsters Lynn Thijssen en Carlijn Ghijssen-Jans, libero Florien Reesink en diagonaal Lea van Rooijen wederom in actie. Van Wezel: “Daar kunnen nog meer speelsters van het huidige team bij komen.”

Operatie

Wie eveneens in de nieuwe sporthal aan de Sliedrechtse Benedenveer te vinden zal zijn, maar niet in Dames 1 is Ilse Janssen. Zij ondervindt te veel last van een schouderblessure en zal daaraan komende zomer geopereerd moeten worden. Daarna zal zij revalideren en bij Dames 2 gaan spelen, met als inzet om weer terug te keren in de blauw-witte hoofdmacht.

Roots

Met Lisa Vossen zal ook op de spelverdeling een vertrouwd gezicht te zien zijn. Zij krijgt gezelschap van nieuwkomer Ana Rekar. Deze studente Spaanse taal en cultuur speelde afgelopen seizoen bij Regio Zwolle in de Eredivisie. Daarvoor kwam Rekar (22) uit voor Taurus uit Houten. Setter Inge Molendijk verwisselt het Sliedrechtse voor Twente. “Ik heb een prachtig jaar gehad bij Sliedrecht Sport, dat we hopelijk nog gaan bekronen met de landstitel”, licht Molendijk toe. “Het ‘Baggerdorp’ is al een stuk dichter bij huis dan Frankrijk, waar ik daarvoor speelde, maar ik wil graag weer terug naar m’n roots en m’n sociale leven. Terug naar Twente dus.”

Staf

Ook de invulling van de overige vier plekken zal Sliedrecht Sport binnenkort bekend maken; net als hoe de staf eruit zal komen te zien. Assistent trainer-coach Wilfried Groothuis kondigde eerder al aan om komend seizoen als hoofdcoach bij Regio Zwolle aan de slag te gaan.

Foto: Ilse Janssen moet zich laten opereren aan een schouderblessure (Foto: Peter Verheijen)