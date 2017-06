Sliedrecht Sport schrijft zich in voor Champions League

SLIEDRECHT - Dames 1 van Sliedrecht Sport heeft zich ingeschreven voor deelname aan de (voorronde) Champions League. Dat is niet alleen een mijlpaal voor de Sliedrechtse club, maar eveneens voor het vrouwenvolleybal in Nederland. Niet eerder kwamen de blauw-witten uit op het hoogste Europese podium, maar het is ook al weer negen seizoenen geleden dat een Nederlands damesteam gebruik maakte van het recht om als landskampioen aan de Champions League mee te doen.



Het nieuwe onderkomen van Sliedrecht Sport voldoet aan alle kwalificaties voor internationaal volleybal. Dit, gecombineerd met plaatsing dankzij het landskampioenschap van dit seizoen, betekent dus dat de Champions League Dames weer eens naar Nederland komt. In 2008-2009 gebeurde dat voor het laatst toen TVC Amstelveen meedeed.

Begroting

“Het is fantastisch dat de Europese primeur voor onze nieuwe sporthal meteen een Champions League-wedstrijd is”, aldus Cees Boer, voorzitter Sliedrecht Sport. “De begroting is nog niet geheel rond, maar dankzij de geweldige groep aan sponsors die Sliedrecht Sport steunen, zou dat moeten lukken.”

Twee ronden

Voor Sliedrecht Sport betreft het haar 45e Europacupwedstrijd. Naar verwachting wordt de wedstrijd medio oktober gespeeld. De loting zal plaatsvinden op woensdag 14 juni in Luxemburg. De voorronden (in totaal vier) worden gespeeld in een uit- en thuiswedstrijd volgens het knock-out systeem. Bij uitschakeling vindt er instroom plaats in de CEV Cup (Eurocup 2). Daarmee weet het Baggerdorp zich verzekerd van minimaal twee ronden Europees volleybal.

Foto: Dankzij het landskampioenschap van Sliedrecht Sport, kan Nederland weer eens van Champions League volleybal bij de dames genieten. Foto: Hans van Wijngaarden