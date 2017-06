Fietsvierdaagse rust uit bij Baggermuseum

SLIEDRECHT / DORDRECHT - Vanaf dinsdag 30 mei gaat de fietsvierdaagse RonduitDordrecht weer van start. Deelnemers leggen vier dagen routes van 30, 50 of 80 kilometer af. Ook is daginschrijving mogelijk.

Woensdag 31 mei doen de bijna 300 deelnemers allemaal het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht aan om een stempel te halen en even bij te tanken; figuurlijk dan. Maar ook de e-bike kan gratis opladen bij het Nationaal Baggermuseum. Intussen kunt u een “bakkie” doen, iets drinken of even rondkijken in het museum. Dan weet u direct dat u nog een keertje terug moet komen voor een uitgebreid bezoek. Ook is er gedurende de ochtend tot 13:30 uur een kraam van “Brocantemaatjes” uit Papendrecht op het Baggerplein. Petra en Annemarie verkopen hier allerlei leuk oud spul; kleurig emaille, gaaf glaswerk, vintage-koffers, industriële bakken en meer! Het gaat om Belgisch, Nederlands en Franse brocante. Dus als u op zoek bent naar een originele ‘woon accesoire’, Kom dan even kijken. Ook als u niet deel neemt aan de fietsvierdaagse.

Inschrijven voor de fietsvierdaagse kan op www.ronduitdordrecht.nl

Voor deelnemers van de fietsvierdaagse is de Waterbus de hele week gratis.



Het Nationaal Baggermuseum is gevestigd aan de Molendijk 204 in Sliedrecht, een prachtige dijkvilla uit 1885, waar Leendert Volker, zoon van de oprichter Adriaan Volker ooit woonde. Kijk voor meer informatie op www.baggermuseum.nl