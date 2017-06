Inschrijving Zomeravond Volleybaltoernooi weer geopend

SLIEDRECHT - Het Zomeravond Volleybaltoernooi Sliedrecht Sport vindt dit jaar plaats op 21 juni. De inschrijving voor het Zomeravond Volleybaltoernooi is weer geopend. Dit jaar vindt het gezellige evenement plaats op de eerste zomerdag. Aan het toernooi, dat al vele jaren door Sliedrecht Sport georganiseerd wordt, doen ieder jaar doen meer dan vijftig enthousiaste teams mee.

De organisatie ziet de afgelopen jaren veel nieuwe inschrijvingen. Zo verwelkomde het Zomeravond Volleybal vorig jaar een team van buren, een groep vrienden en een aantal bedrijven die nog niet eerder hadden meegedaan. Medeorganisator Marjan Boer: “Wij nodigen bedrijven, vrienden, familie, kennissen, buren uit. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Deelnemende teams kunnen aangeven of ze willen worden ingedeeld in een poule voor beginners of in een poule voor gevorderden (heren, dames of gemengd). Tijdens het volleyballen gaan gezelligheid en een gezonde dosis strijdlust hand in hand. Wij hebben er weer veel zin in!”

Het toernooi vindt plaats op de thuisbasis van V.V. Sliedrecht, Sportpark De Lockhorst. Om 18.30 uur klinkt het eerste fluitsignaal. Het toernooi is rond 22.15 uur afgelopen. Aanmelden kan tot 17 juni op: Zomeravond Volleybaltoernooi Sliedrecht Sport dit jaar op 21 juni

