Jongens Sliedrecht Sport Nederlands Kampioen ‘gesloten club’

SLIEDRECHT - Zowel Jongens A1 als Jongens C1 van Sliedrecht Sport hebben in Emmeloord beslag weten te leggen op de Nederlandse titels bij de teamkampioenschappen, oftewel het ‘gesloten club’-toernooi. Eerder dit seizoen wisten Jongens A en Jongens C ook al het NK ‘open club’ te winnen. Hierbij wordt gestreden tussen selecties per leeftijdscategorie.

In spannende poulewedstrijden en finale trok A1, bestaande uit Joel Blokland, Eline de Haan, Mart de Groot, Leon Tubbing, Niels Middendorp, Chiel Kaptein, Albert van Lingen, Dan Brinkman, Jelmer Schep en coach Frank Vlot, aan het langste eind. Hetzelfde geldt voor C1 van spelers Aron Huijser, Luuk de Groot, Jelle Leeuwis, Joost Suijker, Siebe Vermaas, Youri van der Pol, Robin Bakker, Timon Zoutendijk, Nick van der Leeden, Duncan Cnossen en coach Bas de Groot.

Jongens C1 startte om 11:00 uur tegen Twente en speelde een fantastische eerste set waarin Twente het nakijken werd gegeven met 25-20. Een knappe prestatie aangezien de mannen van Twente gemiddeld zo’n 20 cm groter waren als die van Sliedrecht. Uitgekiend serveerwerk van de blauw-witte mannen zorgde ervoor dat alles klopte die eerste set. De tweede set was een ander verhaal. Twente draaide de rollen om waardoor de set met maar liefst 25-8 verloren ging. Daarna direct door tegen Zwolle en die wedstrijd wist Sliedrecht dik te winnen met 25-11 en 25-12. Siebe en Robin pakten in die wedstrijd hun speelminuten en wisten de tegenstander menig balletje om de oren te slaan. Maar Twente wist ook te winnen tegen Zwolle en zo moesten de mannen in de poule een set pakken tegen Huizen (die op dat moment al geplaatst was voor de finale).

Jongens C1 had de opdracht om zoveel mogelijk service druk neer te zetten (gewoon risico nemen) om te zorgen dat de grote mannen van Huizen niet op volle kracht konden aanvallen (gemiddeld waren we op 5 posities zo’n 20 cm kleiner). De bedoeling was dat Sliedrecht dan in de rally zou toeslaan. Dat strijdplan voerde de mannen perfect uit in de twee set. Jelle pakte veertien punten en Timon een stuk of zes zodat de eerste set met maar liefst 25-12 naar Zuid-Hollandse kant ging. Ook in de tweede set werd strak geserveerd. Aron had een mooie serie en Robin serveerde de set uit naar 25-15. De finale was bereikt, wat al een prestatie op zich is voor een team met drie mini’s, vier eerste jaars C en twee tweede jaars C.

Finale Jonges C1

In de finale werd het strijdplan van de eerste wedstrijd tegen Huizen gehandhaafd, maar de tegenstander had zich beter ingesteld op deze wedstrijd en pakte overtuigend de eerste set. Eigenlijk waren de rollen deze set omgedraaid. Huizen serveerde dusdanig moeilijk dat Sliedrecht het passend niet onder controle kregen waardoor de set met 25-15 verloren ging. Coach Bas prentte de mannen in dat er nog niks verloren was: eigen spelletje spelen en knokken voor elk punt. Onder aanvoering van Aron, Luuk en Jelle werden de ruggen gerecht en volgde een spannende tweede set. Aron en Luuk passte perfect, Joost en Jelle sloegen de ballen naar binnen en Timon zorgde samen met Youri (die Robin was komen aflossen) ervoor dat de setjes perfect lagen voor de aanvallers. Na 24-20 voor werd het 24-21, 24-22, 24-23 en ook nog 24-24. Maar gelukkig viel het kwartje de Sliedrechtse kant op en pakten ze de set met 26-24. Een derde beslissende set volgde. De blauw-witten startten perfect en wisten direct een 3-0 voorsprong te pakken. Huizen had het lastig maar volleybalde ook prima. De voorsprong werd uitgebouwd naar 8-4. Vanaf dat moment speelden ze perfect. Jelle sloeg de bal vier keer snoeihard binnen. Luuk, Aron en Joost haalden de onmogelijkste ballen van de vloer en Youri en Timon brachten de aanvallers perfect in stelling. Van 9-4 werd het 11-5, 12-6 en 14-7, waarna ook het laatste punt door Sliedrecht werd gepakt met het kampioenschap als gevolg.

Jongens A startte ook om 11:00 uur, maar dan tegen Inter Rijswijk, die ook de latere tegenstander in de finale zou zijn. JA1 kende een ouderwetse Sliedrechtse start. In de eerste set wisten de mannen nog toe te slaan met 25-15, maar de tweede set ging jammergenoeg verloren met 25-21. In de tweede wedstrijd werd gespeeld tegen VVH uit Harderwijk, een taaie tegenstander die vocht voor elk punt. Jongens A ging in die wedstrijd steeds beter spelen. Jelmer en Eline namen om beurten de spelverdeling in handen en Mart, Joel en Leon sloegen de gaten in de vloer. Als dan ook Niels en Chiel super scherp zijn is het lekker volleyballen. Coach Frank Vlot stond glimlachend (en af en toe mopperend) langs de kant, maar de eerste set werd mede door fantastisch verdedigen van Albert binnengehaald met 25-18 en de tweede set werd gewonnen met 25-19. De derde poule wedstrijd werd gemakkelijk met 2-0 tegen Pol Kraanbedrijf Dac gewonnen en de finale was bereikt, waar Rijswijk wederom de tegenstander was.

Finale Jongens A1

In de finale werd gespeeld tegen Rijswijk maar de mannen startten niet lekker. De eerste set werd verloren met 25-21 en Rijswijk duwde door en kwam met 10-3 voor in de tweede set. Frank nam een time-out en probeerde iets te veranderen door Jelmer te brengen. De mannen rechtten hun rug en beseften dat er een tandje bijgeschakeld moest worden. Punt voor punt werd teruggehaald en de mannen lieten zien waarvoor ze naar Emmeloord gekomen waren. Van 10-3 werd het 11-10 en bij 18-17 kwam Jongens A voor het eerst op voorsprong. Met goed serveerwerk van Mart en rake klappen van Niels, Chiel en Leon werd de voorsprong verder uitgebouwd. Joel en Mart passten elke bal perfect en als Albert dan als stofzuiger alles oplepelt wordt de set binnengehaald met 25-21. In de derde beslissende set denderden de Sliedrechtse mannen door en werd van zijde gewisseld met 8-7 voor. Vanaf 10-9 vond Jongens A het welletjes en serveerde de winst naar Sliedrecht.