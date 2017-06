Drie maal goud voor Robin Vermeulen (10) tijdens finale Regio West Minioren

SLIEDRECHT - Drie gouden plakken. Die ontving Robin Vermeulen (10 jaar) tijdens de Regio West Minioren Finales, van afgelopen weekend. Op zaterdag 10 en zondag 11 juni werden op acht plekken in Nederland vergelijkbare finales gehouden. Tijdens de 'Speedo Sport Emotion' zullen de besten van Nederland zich met elkaar meten. Zal de Sliedrechtse zwemster dan opnieuw op het erepodium staan?

Tijdens de finales van Regio West won Robin Vermeulen drie keer goud: op de 50 meter vlinderslag, de 100 meter rugslag en de 200 meter wisselslag. En of dat niet genoeg is won bereikte ze een vierde plaats op de schoolslag en een zesde plek op de 100 meter vrije slag. Bij drie disciplines verbeterde ze haar persoonlijk record.

5 keer per week

Vermeulen maakte een maand geleden de overstap van de zwemvereniging De Wiekslag (Alblasserdam) naar de zwem- en waterpolovereniging MNC Dordrecht gemaakt: een actieve club met zo'n 110 wedstrijdzwemmers. De Sliedrechtse zwemfanaat traint 4 tot 5 keer per week in het wedstrijdbad. Met haar nieuwe team van de MNC Dordrecht won ze een bronzen medaille tijdens het estafettezwemmen.



Met de resultaten van afgelopen heeft Robin Vermeulen zich ruimschoots geplaatst voor de 'Speedo Sport Emotion' op 2 juli 2017 in Dordrecht: een prestigieuze wedstrijd voor de zwemjeugd waaraan de beste 24 kinderen uit heel Nederland zullen deelnemen. Daarmee behoort de Sliedrechtse Robin nú al tot de top van Nederland in haar leeftijdscategorie.