Eerste team Heren Sliedrecht Sport compleet

SLIEDRECHT - Werd eerder al Bart Yark van Next Volley overgenomen, komend seizoen is ook Jan Peter Kok van VC WIK in het Sliedrechtse blauw-wit te bewonderen. Daarmee is de selectie van Heren 1 2017-2018 compleet.

Jan Peter Kok (1988) speelde afgelopen seizoen voor het eerste van VC WIK. Daarvoor was de 1,99 lange midden-aanvaller vijftien jaar actief bij Taurus uit Houten. Kok is in het dagelijks leven AA-accountant bij HLB Blömer. Bij Sliedrecht gaat hij de concurrentie aan voor de middenpositie met Ian de Bus en teamcaptain Michael van Leeuwe.

Compleet

Met de toevoeging van Kok is het ‘elftal’ van trainer-coach Paul van der Ven compleet. Hij houdt één positie vrij om talentvolle jongens uit Heren 2 ervaring op te laten doen bij het team. “We willen de sterke lijn van afgelopen seizoen doorzetten”, aldus Van der Ven. "Daarom schroeven we, met het grootste gedeelte van het team, het aantal trainingen op naar vier per week. Daarnaast zoeken we nog nadrukkelijker de combinatie tussen Heren 1 en het opleidingsteam Heren 2."

Drie nieuwe opponenten

Op 23 september speelt Heren 1 zijn eerste wedstrijd in de Topdivisie. Daar komen ze drie nieuwe tegenstanders tegen: Reflex uit Kampen, VCV uit Veenendaal en Nesselande uit Zevenhuizen.