Mijlpaal voor Ron Melger

SLIEDRECHT - In de 5e ronde van het Open Kampioenschap van de Drechtstreek heeft Ron Melger van schaakclub PASCAL een mooie overwinning geboekt op oud-kampioen Koos Abee. Veertig jaar geleden zag Ron, als beginnend schaker, al op tegen de toen zeer sterk spelende Abee. Het heeft tot 2017 moeten duren voor Ron een partij tegen Koos mocht spelen.



Ron opende sterk, maar zag Koos terugkomen. De tegenaanval zette echter niet door, waarna Melger de partij netjes afmaakte. Met 3 uit 5 staat Melger nu in de top 20 en met nog 2 ronden te gaan heeft hij zicht op een hoge plaats in de eindrangschikking.



Bert van de Donk heeft na zijn winst in de 5e ronde nog steeds de beste papieren voor de eindzege. Tegenstander Jerry van Rekom offerde een stuk voor beter spel, maar vergat een pionzet en zag zijn stelling langzaam ineenstorten.



Na een moeizame partij wist Robert van Rekom alsnog te winnen van Martijn Stoker en blijft in de achtervolging op koploper Van de Donk, samen met Joost Stoker en André van Dieën.



Er waren deze ronde veel remises, waarbij vooral de puntendeling bij de partij tussen Wim Pool en Jaap Euser opviel. Jaap stond zwaar onder druk, maar hield het hoofd koel en de stelling zodanig gesloten, dat Wim Pool aan het eind van de avond met het halfje genoegen moest nemen.



Dat remisekoning Kees Wessels de vrede tekende met Henk Prins was niet echt een verrassing.

William Gijsen en Wim Hokken deelden opnieuw het punt nadat ze dat ook in Frankrijk hadden gedaan.



Ook titelverdediger Jorik Klein kwam weer niet verder dan remise, nu tegen Teunis den Rooijen.



Ook de routiniers Wout Boer en Hans Klein maakten het elkaar niet echt moeilijk met remise tot gevolg.



Hans Uittenbogaard kwam slecht uit de opening tegen Niels Mijnster en moest al snel zijn koning omleggen. Henri Hartog werd door Jurgen de Haan sterk onder druk gezet en moest met zijn koning aan de wandel en zag zich in het midden van het bord mat gaan.



Luana Mensing opende goed tegen Kees van der Does, maar zag haar tegenstander steeds verder oprukken en moest helaas opgeven. Johan van de Griend won geroutineerd van Elnathan Ghebreab, terwijl Bert Dobber netjes won van clubgenoot Henk Timmermans.



Peter Vis en Mark van Hulst waren beiden snel klaar. Vis wist met een openingstruukje Gerard van Steenoven op het verkeerde been te zetten en Ferhat Erdogan vergat te rokeren, waarna Van Hulst met een aanval op de koningsvleugel de partij snel wist te winnen.



De grootste verrassing in de vijfde ronde was de overwinning van jeugdspeler Tim de Waard op routinier Martin Prins.



De langste partij kwam op naam van Johan Gijsen en Koos van den Berg. Tot in de laatste paar minuten hielden de spelers elkaar in evenwicht, echter Koos wist een klein materieel voordeel toch nog zover uit te bouwen dat hij het punt kon binnenhalen.