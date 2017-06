Zesde ronde OKD: Koos van den Berg slaat toe

SLIEDRECHT – In de zesde ronde van het Open Kampioenschap van de Drechtstreek heeft Koos van den Berg een belangrijke overwinning behaald op een veel sterkere tegenstander. Eerder dit seizoen wist Koos in de interne competitie al te winnen van oud-clubkampioen Hans Klein en nu bond hij Koos Abee van SC Dordrecht aan zijn zegekar.

Jeugdtalent Koos ging vol in de aanval en wist al heel snel de partij in zijn voordeel te beëindigen. Met deze overwinning laat de Sliedrechtse jeugdspeler dat hij steeds beter gaat spelen.



Koploper Bert van de Donk had in Robert van Rekom een taaie tegenstander en moest uiteindelijk genoegen nemen met remise. Hierdoor zag hij Joost Stoker, die na een marathonpartij wist te winnen van André van Dieën, langszij komen. In de laatste ronde zullen zij onderling uit gaan maken wie de nieuwe kampioen wordt. Indien deze strijd in remise eindigt heeft Robert van Rekom zelfs nog kans op de eindoverwinning.



Deze ronde waren er opnieuw veel remises, waarbij de halfjes van Jurgen den Haan tegen Wout Boer en Martijn Stoker tegen Johan van der Griend zeker opvallend te noemen waren. Remisekoning Kees Wessels kon natuurlijk niet achterblijven en nam al snel genoegen met het gebruikelijke halfje tegen Teunis den Rooijen.



Tobias Dekker kwam met een halfje goed weg tegen Jerry van Rekom, terwijl Leo Koppelaar en Gerard van Steenoven al snel de stukken in het doosje deden nadat de vrede was getekend.

Niels Mijnster lijkt weer een beetje in vorm te raken. Daar werd Eddy Korevaar nu het slachtoffer van.



Ron Melger kon zijn goede vorm van vorige week niet voortzetten. Tegen Henk Prins verbruikte hij veel tijd en kon geen weerwoord vinden tegen de aanval van Prins. Wim Hokken moest, ondanks stugge tegenstand, het onderspit delven tegen Wim Pool.



Bert Dobber is aan een ware inhaalrace bezig. Hij startte het toernooi met nul uit drie, maar scoorde de laatste drie ronden het volle punt. Aan Yaro van Beest had hij deze ronde de handen vol, een kleine misrekening van Van Beest was echter voldoende voor de overwinning.



Elnathan Ghebreab gaf William Gijsen goed partij, maar koos in het eindspel de verkeerde voortzetting, waardoor Gijsen met een vrijpion de partij in zijn voordeel besliste.



Hoewel Tim de Waard tegen Hans Uittenbogaard een prima partij speelde, kwam hij er uiteindelijk achter dat met een volle dame achterstand de partij snel uit is.

Bastiaan Quellhorst