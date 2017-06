Joost Stoker Kampioen van de Drechtstreek 2017

SLIEDRECHT - Joost Stoker van Schaakvereniging Sliedrecht is de nieuwe toch wel verrassende kampioen van de Drechtstreek na een ware thriller tegen Bert van de Donk. Stoker begon door reisperikelen de partij met een tijdsachterstand en keek de hele avond tegen minimaal een kwartier minder bedenktijd aan.



De finalepartij werd zeer spannend en pas ver na 12 uur wist Joost het eindspel in zijn voordeel te beslechten. Een prachtige prestatie voor Stoker die waarschijnlijk één van zijn beste partijen ooit heeft gespeeld.



Stoker hield, ondanks de warmte, het hoofd koel en zat goed in de partij. Van de Donk, die aan een halfje voldoende had voor het kampioenschap, kwam niet door de stugge verdediging heen en bood in het middenspel remise aan, wat door Stoker werd geweigerd.



Het eindspel van paard tegen loper en beiden een paar pionnen was lang onduidelijk. Het paard van Stoker was echter sterker en uiteindelijk besliste een vrijpion de partij.



Tobias Dekker wist door winst op Henk Prins nog beslag te leggen op de tweede plaats. Op weerstandspunten werd Bert van de Donk derde in de eindrangschikking.



De 7e ronde van het Open Kampioenschap van de Drechtstreek gaf nog meer verrassende uitslagen. Zo wist Peter Vis een mooie overwinning te behalen op Kees Wessels. Vis zette Wessels in het eindspel op het verkeerde been en wist met een vrijpion de partij te beslissen.



De volledige top 15 van de eindrangschikking wordt bezet door spelers van de organiserende vereniging Sliedrecht. Beste ‘bezoeker’ is Ron Melger geworden, die in de laatste ronde een sterke partij speelde tegen Bert Dobber.



Jurgen de Haan wist zich nog in de top-15 te spelen door Teunis den Rooijen netjes op remise te houden.



Titelverdediger Jorik Klein eindigde het toernooi goed met een overwinning op Johan van de Griend. Jorik bleef net als Robert van Rekom, Wim Pool en Tobias Dekker ongeslagen in de twaalfde editie van het OKD.



A.s. donderdag 29 juni zal de prijsuitreiking plaatsvinden tijdens een gezellig snelschaaktoernooitje. Naast de traditionele bekers voor de podiumplaatsen zullen er nog een aantal extra prijzen worden uitgereikt aan bijzondere spelers.