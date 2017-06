Karel Peursem winnaar 2e groep bij de jeugd

SLIEDRECHT - In de laatste ronde van de Voorjaarscompetitie van Schaakvereniging Sliedrecht bewees Karel Peursem de terecht kampioen te zijn in de tweede groep. Na een spannende partij tegen Milan Kanthasamy wist Karel uiteindelijk te winnen. Daarmee werd hij definitief de kampioen van de tweede groep. Met een score van ruim 85% is Karel een sterke kampioen, die zich volgend seizoen in de eerste groep zal moeten bewijzen.



Baruch Alberts, die zijn proefexamen eerste Stap uitstekend heeft gemaakt, werd zonder te spelen keurig tweede, terwijl Milan Kanthasamy op een verrassende derde plaats eindigde.

In de eerste groep worden de laatste uitslagen verwerkt tot de definitieve eindstand.

Aanstaande donderdag heeft de prijsuitreiking van de Voorjaars- en snelschaakcompetitie plaats en zullen ook nog enkele jeugdleden examen doen voor verschillende Stappen.

Jeugdleider en kersverse kampioen van de Drechtstreek, Joost Stoker, zal om 19.45 uur de prijsuitreiking voor zijn rekening nemen.