Oranje-Nassau Nederlands Kampioen schoolvolleybal

SLIEDRECHT - Groep 5 van de Sliedrechtse Oranje-Nassau school is afgelopen zaterdag in Houten Nederlands Kampioen Schoolvolleybal geworden.

Wat op 28 december 2016 allemaal begon tijdens het door Sliedrecht Sport georganiseerde Rabobank Schoolvolleybaltoernooi culmineerde dit weekend in een spannende finale. Het team bestaande uit (oud-)Sliedrecht Sport'ers Quinten Verhaar, Benthe Vogel, Evi Baan, Vlinder Gort en Senne van den Berg wist begin dit jaar ook de regionale finale te winnen.

Klassen rond

Zaterdag werd in de poule drie keer gewonnen. Ook de kruisfinales verliepen crescendo, waarna de finale tegen tegen een jongensteam van de Sint Cornelius school uit Venhorst restte. De eerste ‘helft’ (10 minuten) ging met 4-2 naar Sliedrecht, maar de tweede helft was voor de Brabanders (1-2). Overall hadden ze met slim spel toch de meeste punten binnengehaald en mocht de beker en de eeuwige roem mee naar Zuid-Holland. Vandaag zijn beker en team al de klassen rond geweest op de trotse Oranje-Nassau school.