Kampioenen OKD gehuldigd

SLIEDRECHT - Tijdens een feestelijke afsluiting van het seizoen zijn alle winnaars van het Open Kampioenschap van de Drechtstreek 2017 gehuldigd. Nadat voorzitter Jerry van Rekom eerst alle vrijwilligers van het seizoen in het zonnetje had gezet was het vooral OKD-kampioen Joost Stoker die de hoofdrol speler. Ten eerste werd hij natuurlijk gehuldigd als de nieuwe kampioen en ten tweede wist hij ook het klassement van snelste Elo-stijger in de eerste groep te winnen.



Tobias Dekker en Bert van de Donk eindigden als tweede en derde in de eerste groep. Ook Wim Pool (vierde) en Robert van Rekom (vijfde) mochten een beker in ontvangst nemen.



De tweede groep van het OKD 2017 is verrassend gewonnen door Peter Vis, die een uitstekend toernooi speelde met als uitschieter zijn winst op Kees Wessels.



In de tweede groep werd André van Dieën tweede, Henk Prins, derde en Jurgen de Haan vierde. Papendrechter Ron Melger eindigde als hoogste niet-Sliedrechtspeler als vijfde in deze groep.

In de tweede groep was Marcel Klein de elo-stijger.Ferhat Erdogan kreeg de aanmoedingsprijs voor zijn aanvallende spel, dat vooralsnog niet veel punten opleverde, maar volgend toernooi zeker wel.

Hans Uittenboogaard werd de verrassing van het toernooi en mocht deze bijzondere prijs mee naar huis nemen.



Tenslotte werden Koos van de Berg en Cees Moes gehuldigd voor hun elo-knallers. Van de Berg wist een speler met meer dan 600 elopunten meer te verslaan, terwijl Moes datzelfde deed tegen een tegenstander van 350 elopunten meer.



Op naar de dertiende editie van het OKD dat in 2018 zal plaats gaan vinden.