Sliedrechter Yorick de Groot naar kwalificaties voor Jeugd Olympische Spelen

SLIEDRECHT - Sliedrecht Sport Heren 1-speler Yorick de Groot is niet alleen geselecteerd voor het Beach Team Nederland (BTN), hij mag ook met teammaatje Noah Aerts Nederland vertegenwoordigen op het kwalificatietoernooi beachvolleybal voor de Jeugd Olympische Spelen.

De selectie voor het BTN betekent dat de vorige week 17 jaar geworden De Groot de hele zomer in Den Haag gaat trainen en daar een aantal wedstrijden binnen het BTN-programma gaat spelen. Zaterdag won het duo in de Eerste Divisie het beachtoernooi van Schoorle, wat betekent dat ze volgende ronde in de Eredivisie aantreden.

Deze week ligt de focus echter op het kwalificatietoernooi voor de Jeugd Olympische Spelen, die in 2018 in Buenos Aires gehouden worden. In het toernooi in het Hongaarse Siofok nemen De Groot en Aerts het, onder leiding van trainer/coach Roland Rademaker, op 15 en 16 juli op tegen Polen, Servië, Hongarije en Bosnië Herzegovina. De twee best geklasseerde teams gaan door naar de volgende kwalificatieronde.

Foto: Yorick de Groot (l) en Noah Aerts (Foto: privé collectie RvdW)