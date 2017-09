Uitzwaai interland tegen Kroatië naar Sliedrecht

SLIEDRECHT - Om het zestigjarig jubileum en de ingebruikname van sporthal De Basis te vieren organiseert Sliedrecht Sport een grootse feestweek begin september. Hoogtepunt is de interland die de oranjevrouwen zaalvolleybal zullen spelen tegen Kroatië op zaterdag 16 september. Het is de laatste oefenwedstrijd voordat ze afreizen naar het EK.

De feestweek sluit naadloos aan bij het nieuwe thema van Sliedrecht: Groot in doen. Zo wordt er op vrijdag 8 september afgetrapt met een vrijwilligersfeest om hen te bedanken voor de inzet afgelopen seizoen. De dag erna spelen alle Sliedrecht Sport-teams oefenwedstrijden in De Basis om zo kennis te maken met de nieuwe hal. Ook wordt er op de beachvelden gespeeld om wie zich respectievelijk komend jaar de King en de Queen of the Beach Court mogen noemen. Afgesloten wordt die dag met de traditionele Playback Show, die altijd garant staat voor Feest met een hoofdletter F tot in de vroege ochtend.

Jeugddag

Op woensdag 13 september is het jeugddag. Alle Sliedrechtse jeugd is dan uitgenodigd om mee te doen met clinics in de zaal en op de beachvelden. De Join Volleybal Promotietour van de Nederlandse Volleybalbond is aanwezig met attracties en coole spellen. Ook Dames 1 en Heren 1 zijn aanwezig; net als de afgelopen seizoen veroverde kampioensbeker.

Donderdag 14 september staat dan de officiële opening van sporthal De Basis op het programma. Deze is alleen voor genodigden.

Open Huis

Vrijdag 15 september is het weer de beurt aan de Sliedrechters. Want dan is iedereen, jong en oud, uitgenodigd voor het Open Huis. Tevens is er een ouder-kind toernooi voor de Volley Kids en een 2 tegen 2-toernooi op het beach. Optredens van United by Music en een DJ zorgen voor de feestelijke muzikale omlijsting.

Weerzien

Het slotstuk op zaterdag 16 september belooft bijzonder spectaculair te worden. Niet alleen is er een 6 tegen 6-beachtoernooi, ook spelen zowel Heren 1 als Dames 1 hun oefenwedstrijden. De mannen nemen het op tegen het sterke Volley Tilburg. De dames mogen laten zien wat ze waard zijn tegen Ladies in Black uit het Duitse Aken. Dit team staat onder leiding van oud-Sliedrecht Sport-coach Saskia van Hintum. Het betekent eveneens het weerzien met oud-Sliedrecht speelsters Kirsten Knip en Tessa Polder; die bij de Akenaars onder contract staan.

Grande finale met interland

Om 17.00 uur volgt dan de officiële presentatie van H1 en D1 voor het seizoen 2017-2018. De ‘grande finale’ start om 19.30 uur. In de uitzwaaiwedstrijd richting EK laten de Oranjedames nog één keer op Nederlandse bodem zien waar ze staan. Tegenstander is Kroatië en de kaartverkoop loopt via volleybal.nl. Aansluitend is een groot feest met DJ.

Foto: Oranje komt naar Sliedrecht voor de uitzwaai interland tegen Kroatië op 16 september (foto: FIVB).