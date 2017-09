Sliedrecht Sport scoort tijdens NK Beachvolleybal

SLIEDRECHT - Bij het NK Beachvolleybal in Scheveningen zijn gisteren Maud van de Weg en Monika de Jong Nederlands kampioen geworden bij de meisjes onder 13. Glen Korevaar en Rick van der Sluis wisten beslag te leggen op het zilver bij jongens onder 19.

In de finale moesten de Heren 2-spelers Korevaar en Van der Sluis het hoofd buigen voor het team met oud-Sliedrecht Sport’er Mika Prins. Van de Weg en De Jong, beiden uit B1, hadden het wat dat betreft eenvoudiger. In de finale walsten zij met 21-4 over het team van Voleco heen. Voor Sliedrecht Sport A1-speelsters Amalia Panajoti en Sara van de Weg was er helaas geen eremetaal. In de categorie meisjes onder 15 jaar eindigden zij op de tiende plaats.

Bij de jongens onder 15 werden Jari Tournier en Cas Westgeest Nederlands kampioen. Zij hebben deze zomer de overstap gemaakt van Voleco naar Sliedrecht Sport en zullen komend seizoen voor het eerst in het blauw-witte tenue (B1) te zien zijn.