Yorick de Groot stap dichter bij Jeugd Olympische Spelen

SLIEDRECHT - Sliedrecht Sport Heren 1-speler Yorick de Groot heeft met teammaatje Noah Aerts het Olympisch kwalificatietoernooi beachvolleybal in Hongarije gewonnen. Ze hebben zich nu geplaatst voor de volgende kwalificatieronde die in de zomer volgend jaar wordt gespeeld. Dat is de laatste horde voor de Jeugd Olympische Spelen, die van 6 tot en met 18 oktober 2018 in Buenos Aires gehouden worden.

Zaterdag werden de eerste twee wedstrijden, tegen Servië en Bosnië Herzegovina, eenvoudig met 2-0 gewonnen. De derde wedstrijd, tegen Polen, leverde meer spanning op. De eerste set ging naar de tegenstander, de tweede naar Nederland en in de derde set bleef het tot 14-14 gelijk op gaan. Uiteindelijk trokken Sliedrechter De Groot en Goudanaar Aerts met 16-14 aan het langste eind. De finale op zondag tegen Hongarije werd weer soeverein gewonnen: 21-13 en 21-16.

Foto: Yorick de Groot (r) en Noah Aerts in Hongarije (Foto: Privé collectie)