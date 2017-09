SLIEDRECHT - Kaartverkoop volleybalinterland in Sliedrecht start zaterdag

Sliedrecht, 20 juli 2017 - Aanstaande zaterdag start de online verkoop van tickets voor de volleybalinterland Nederland-Kroatië, die in De Basis in Sliedrecht gespeeld wordt.

De Oranje-wedstrijd op 16 september 2017, is het unieke sluitstuk van de feestweek die Sliedrecht Sport organiseert ter ere van haar zestig jarig jubileum en het in gebruik nemen van haar nieuwe onderkomen: sporthal De Basis aan de Benedenveer.

Uitzwaaiwedstrijd

Kaarten voor deze ‘uitzwaaiwedstrijd’ zijn vanaf zaterdag te koop op www.volleybal.nl/tickets. Het duel is de laatste oefenwedstrijd voordat de oranje dames afreizen naar het EK in Azerbeidzjan en Georgië.

Foto: Oranje dames (foto: Nevobo)