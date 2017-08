Jeugdschaker William Gijsen derde van Nederland bij ONJK 2017

SLIEDRECHT/BORNE – Hij geldt bij Schaakvereniging Sliedrecht als een aanstormend talent. En die status heeft hij volledig waargemaakt tijdens het Open Nederlands Kampioenschap Jeugd 2017. In de B-categorie behaalde hij in een sterk deelnemersveld een keurige derde plaats. Daarmee bewees William Gijsen dat hij komend seizoen terecht in de KNSB-competitie zal gaan spelen.

De pas 16-jarige William is de laatste jaren als een komeet omhoog geschoten. Nadat hij enkele jaren training heeft gehad van Kees Wessels speelt de talentvolle Gijsen zeer aanvallend en dat loont. Ook tijdens het ONJK 2017 liet William mooi aanvalswerk zien. Dat leverde in eerste instantie 3 zeges op rij op. Tegen de Elofavoriet kon hij het echter niet bolwerken. Na een uitglijder in de vijfde ronde klom hij echter weer op naar een derde plaats.



In de laatste ronde liet hij de uiteindelijke kampioen met remise goed wegkomen, maar het was voor William voldoende om definitief als derde te eindigen, hetgeen een uitstekend resultaat betekent.

Komend seizoen zal William in het tweede van Schaakvereniging Sliedrecht gaan spelen. Dat team speelt voor het eerst in de historie van Sliedrecht in de KNSB-competitie en is een mooie uitdaging voor de nummer 3 van Nederland in de B-categorie van de jeugd.