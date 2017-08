Schaakvereniging Sliedrecht start nieuw seizoen

SLIEDRECHT - Het nieuwe seizoen van Schaakvereniging Sliedrecht gaat op donderdag 31 augustus aanstaande van start met de Algemene Ledenvergadering. In de inmiddels vertrouwde speellocatie – Activiteitencentrum De Havik - zullen het komend seizoen de stukken weer over het bord vliegen. De bijna 82-jarige vereniging gaat een spannend seizoen tegemoet. Voor het eerst neemt Sliedrecht met 2 team deel aan de landelijke competitie van de KNSB. Daarnaast wordt er van de aanstormende jeugd weer veel verwacht.

De nadruk zal echter weer bij de jeugd blijven liggen. Het actieve jeugdbeleid heeft het afgelopen seizoen al het nodige rendement opgeleverd. Het A-team speelde vorig jaar al in de hoogste jeugdklasse, Meesterklasse A. Dit seizoen gaan Marijn den Hartog, Adrian en Andrew Mensing en Jorik Klein de opgedane ervaring omzetten in een top-5 positie.



Om deze successen te continueren en om de schaakjeugd nog meer aandacht te geven zullen extra activiteiten gaan plaatsvinden. Ook zullen er extra competities (dus extra bekers) plaats gaan vinden, en zal er weer deel worden genomen aan veel regiotoernooien. Een regionale Viertallencompetitie krijgt een herstart, waardoor de Sliedrechtse jeugdspelers weer veel ervaring op kan doen.

De jeugd wordt tijdens de schaaklessen opgeleid volgens het zogenoemde Stappenplan. Daarmee kan de jeugd diploma’s halen; van de Eerste tot en met de Zesde Stap.



Daarnaast speelt de jeugd elke week van 19.00 – 20.00 uur een partij voor de jeugdcompetitie. In twee groepen speelt de jeugd om de vele bekers, die elke competitie weer te verdienen zijn. Per seizoen zijn er twee competities, een najaars- en een voorjaarscompetitie. Door met extra jeugdleiders te gaan werken krijg elk jeugdlid zo meer persoonlijke aandacht. Ook zullen op vrijdagavond extra trainingen worden georganiseerd voor jeugdspelers die daar belangstelling voor hebben.

Senioren

Ook senioren kunnen natuurlijk terecht bij de bijna 82-jarige Schaakvereniging Sliedrecht. Wekelijks spelen de senioren vanaf 20.00 uur hun partij in de onderlinge competitie. Er wordt altijd naar sterkte ingedeeld, zodat een beginnende schaker niet direct de toppers ontmoet. Het is ook zeker geen verplichting om elke week te spelen. Wanneer men maar twee keer per maand kan spelen, kan men toch aan de onderlinge competitie deelnemen.

Komend seizoen zal Peter van den Bergh in zijn poging zijn titel te prolongeren vooral de aanstormende jeugd als gevaarlijkste tegenstanders krijgen. Zo zullen Jorik Klein, Niels Mijnster, Tobias Dekker en Robert van Rekom een gooi gaan doen hun eerste cap te veroveren. En natuurlijk zal veelvoudig kampioen Wim Hokken (20x) op jacht gaan naar het record van P.C. Parel, die 22 keer clubkampioen is geworden. Maar ook de jeugdspelers Adrian en Andrew Mensing en William Gijsen zullen zich in de top gaan nestelen. Al met al is er voldoende spanning te verwachten in de onderlinge competitie.

Daarnaast spelen de senioren in teams tegen andere verenigingen. Het eerste en tweede team van Schaakvereniging Sliedrecht spelen komend seizoen in de derde klasse KNSB. Het eerste team zal een plaats in de subtop willen veroveren, terwijl de debutanten van het tweede team handhaving als doel hebben.



Het derde team zal zich dit seizoen gaat in de 2e klasse op jacht naar eerherstel, terwijl het vierde team voor goud gaat in de 3e klasse. Het Dreamteam – het vijfde – gaat stunten in de 4e klasse.

Belangstelling



Een ieder die belangstelling heeft voor het schaken in clubverband kan vrijblijvend een kijkje nemen op één van de clubavonden van Schaakvereniging Sliedrecht, waar men een schaakles kan volgen of zomaar een partijtje kan spelen. Natuurlijk kan er ook direct aan de onderlinge competitie worden deelgenomen (ingedeeld naar sterkte). De clubavonden van Schaakvereniging Sliedrecht hebben op elke donderdag van september tot en met juni plaats:

• vanaf 19.00 uur beginnen de schaaklessen c.q. de jeugdcompetitie;

• vanaf 20.00 uur beginnen de verschillende competities voor senioren.

De speelzaal is Activiteitencentrum De Havik, Thorbeckelaan 110 te Sliedrecht. De contributie bedraagt € 6,00 per maand, € 4,00 voor studerenden en € 4,00 voor de jeugd t/m 12 jaar.



Meer informatie

Voor meer informatie kan men terecht bij secretaris Peter vd Bergh, tel. 0184 - 692213, of bij voorzitter Jerry van Rekom, tel. 0184 - 411212. Wanneer men competitie wil gaan spelen, deelt wedstrijdleider Mark van Hulst, tel. 078 - 6300400, u graag in. Men kan natuurlijk ook op één van de clubavonden langskomen.