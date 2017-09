Schaakseizoen gestart met huldiging kampioenen

SLIEDRECHT - Het nieuwe seizoen van Schaakvereniging Sliedrecht is traditioneel van start gegaan met de jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens de vergadering werden onder meer de jubilarissen en de kampioenen van de verschillende competities gehuldigd. Peter van den Bergh mocht voor de 6e keer in zijn carrière de kampioensbeker ontvangen. Naast clubkampioen wist Van den Bergh ook het snelschaakkampioenschap te winnen.



Joost Stoker was al kampioen van de Drechtstreek, maar wist ook de 2e groep van de interne competitie te winnen. Yaro van Beest behaalde een belangrijke mijlpaal door in de 3e groep als eerste te eindigen.



Koos van den Bergh ging met veel prijzen naar huis. Naast een beker voor de derde plaats in zijn competitiegroep won Koos ook de prijs voor de hoogste ratingstijging en hij kreeg één van de vele diploma’s voor een hoge score in de externe competitie.



Er waren dit jaar 2 jubilarissen: oud-voorzitter Bernard van Houwelingen is maar liefst 55 jaar lid en Leo Koppelaar maakte de 30 jaar vol. Koppelaar was ook vele jaren bestuurslid, maar stond zijn plaats met ingang van het nieuwe seizoen af aan Tobias Dekker.



Na de vergadering werden er traditioneel een aantal snelschaakronden gespeeld. Na 6 ronden waren er uiteindelijk 3 verrassende koplopers met elk 5,5 punt: Jerry van Rekom, William Gijsen en Jorik Klein.



A.s. donderdag start de interne competitie die zal worden versterkt met maar liefst 6 nieuwe spelers! Een ieder die belangstelling heeft voor het schaken in clubverband kan vrijblijvend een kijkje nemen op één van de clubavonden van Schaakvereniging Sliedrecht, waar men een schaakles kan volgen of zomaar een partijtje kan spelen. Natuurlijk kan er ook direct aan de onderlinge competitie worden deelgenomen (ingedeeld naar sterkte). De clubavonden van Schaakvereniging Sliedrecht hebben op elke donderdag van september tot en met juni plaats:



• vanaf 19.00 uur beginnen de schaaklessen c.q. de jeugdcompetitie;

• vanaf 20.00 uur beginnen de verschillende competities voor senioren.



De speelzaal is Activiteitencentrum De Havik, Thorbeckelaan 110 te Sliedrecht. De contributie bedraagt € 6,00 per maand, € 4,00 voor studerenden en € 4,00 voor de jeugd t/m 12 jaar.



Voor meer informatie kan men terecht bij secretaris Peter vd Bergh, tel. 0184 - 692213, of bij voorzitter Jerry van Rekom, tel. 0184 - 411212. Wanneer men competitie wil gaan spelen, deelt wedstrijdleider Mark van Hulst, tel. 078 - 6300400, u graag in. Men kan natuurlijk ook op één van de clubavonden langskomen.