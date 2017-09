Yorick de Groot ook naar EK Beach onder 20

SLIEDRECHT - Na in het Russische Kazan al een fraaie negende plek op het Europees Kampioenschap Beachvolleybal onder 18 jaar behaald te hebben, is de 17-jarige Sliedrechter ook geselecteerd om op het EK onder 20 jaar Nederland te vertegenwoordigen. Hij doet dit met Mees Blom, die ook onderdeel uitmaakt van de Beach Team Nederland-selectie. Het kampioenschap wordt van 7 tot en met 10 september gespeeld in Italië.

Na het EK onder 18 mocht Sliedrecht Sport Heren 1-speler De Groot ook meedoen aan het Nederlands Kampioenschap bij de senioren. Samen met Tom van Steenis eindigde hij daar op een zeer verdienstelijke vijfde plaats. De eerste twee wedstrijden werden afgelopen zaterdag nog wel overtuigend gewonnen, waarmee de kwartfinale bereikt werd. Hierin was het duo Bouter/Varenhorst (de uiteindelijke Nederlands Kampioen) een maatje te groot. Ook de herkansing tegen Boehlé/vd Velde ging verloren.

Sicilië

Nu wacht het EK onder 20 jaar. Op Vulcano Island (nabij Sicilië) nemen de mannen het in de poule op tegen Spanje, Frankrijk en Roemenië. Na dit toernooi is het officiële beachseizoen ten einde en sluit De Groot zich weer aan bij het hoogste zaalteam van Sliedrecht Sport. Wie hem nog een keer live in het zand wil bewonderen, moet op zaterdag 16 september naar de beachvelden bij sporthal De Basis komen. Om 17.30 uur speelt hij een demo-wedstrijd in de Feestweek van Sliedrecht Sport.

Foto: Yorick de Groot in actie tijdens het Dela NK Beach in Scheveningen (foto: Hans van Wijngaarden)