Yorick de Groot vierde op EK Beach onder 20

SLIEDRECHT - Sliedrecht Sport H1-speler Yorick de Groot (17) is samen met teamgenoot Mees Blom (18) net naast het podium geëindigd op het Europees Kampioenschap Beachvolleybal <20 jaar.

Het kampioenschap werd afgelopen weekend gespeeld op Vulcano Island bij Sicilië in Italie; wat betekende dat er op zwart ‘lavazand’ moest worden gestreden. In de poule werden op donderdag en vrijdag drie wedstrijden gespeeld, waarvan er twee werden gewonnen (Israel en Finland) en eentje nipt verloren (Frankrijk). De tweede plek in de poule gaf recht op een langer avontuur.

Halve finales bereikt

Zaterdag speelde het duo drie wedstrijden. De eerste twee werden knap gewonnen tegen Portugal en Italië. In de derde wedstrijd, tegen Litouwen, ging de strijd gelijk op, maar wisten de Nederlanders in de beslissende derde set toch aan het langste eind te trekken en een plek in de halve finales te bemachtigen.

Russen en Fransen

De halve finale tegen Rusland was een wedstrijd om in te lijsten. Ook hier ging de strijd gelijk op tot aan 13-13 in de derde set. Toen wisten de Russen een klein gaatje te slaan en de wedstrijd met 15-13 in hun voordeel te beslissen. In de strijd om het brons troffen De Groot en Blom wederom de Fransen. Ook nu ging de wedstrijd verloren (21-19 en 21-18), waardoor een zeer verdienstelijke vierde plek het eindresultaat was.