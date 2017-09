Daniël de Bruin sterk uit de startblokken

SLIEDRECHT - De interne competitie van Schaakvereniging Sliedrecht is gestart zonder echte verrassingen, al was de winst van Daniël de Bruin op Yaro van Beest opvallend te noemen. Henk Prins begon weliswaar sterk en had kunnen stunten tegen clubkampioen Peter van den Bergh, maar zag de beste voortzetting niet en moest alsnog opgeven.



Met 19 partijen en een aantal nieuwe spelers is de competitie goed van start gegaan. Johan van de Griend debuteerde tegen Wim Pool en wist een sterke partij op het bord te krijgen, waarin beide spelers geen doorbraak konden forceren. Pas in het late eindspel, met nog maar enkele minuten op de klok, werd dan ook tot puntendeling besloten.



Henk van der Hoek speelde zijn eerste partij bij SV Sliedrecht tegen Niels Mijnster, maar moest in de 1e teamspeler al snel zijn meerdere erkennen. Joost Stoker hield het lang vol tegen Tobias Dekker, maar werd uiteindelijk van het bord geschoven. Ook Martijn Stoker kon tegen de op papier sterkere Robert van Rekom geen vuist maken en zag het punt aan zijn neus voorbij gaan.



Willam Gijsen begon het seizoen goed met een keurige remise tegen 20-voudig kampioen Wim Hokken, terwijl Teunis den Rooijen in een aanvallende partij Hans Klein wist te verslaan.

In de onderste helft van de competitie wist debutant Tjerry Hut tegen Jurgen de Haan nog niet tot winst te komen, maar zijn spel is in ieder geval veelbelovend. Jochanan Alberts speelde iets te snel tegen Henri Hartog en zag veel materiaal van het bord verdwijnen. Oud-lid Peter de Voogd kwam na vele jaren weer terug en kon zijn debuut bekronen met een mooie overwinning op Roland Kop.

Johan Gijsen bewees in de Feyenoordvorm te zijn door Mark van Hulst in het verre eindspel te verslaan.



A.s. donderdag wordt de tweede ronde van de competitie gespeeld. Zaterdag 16 september spelen het 1e en 2e team hun eerste wedstrijd in de KNSB competitie. Het 1e team van captain Joost Stoker speelt uit tegen De Baronie uit Breda, terwijl het 2e team van captain Leo Koppelaar mag aantreden in en tegen Souburg.