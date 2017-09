Feestweek Sliedrecht Sport nadert hoogtepunt

SLIEDRECHT - Om het zestigjarig jubileum en de ingebruikname van sporthal De Basis te vieren organiseert Sliedrecht Sport een grootse feestweek. Op 8 september werd afgetrapt met de Vrijwilligersavond. Komende week beleeft de week zijn hoogtepunt als de nieuwe sportaccommodatie geopend wordt en de hoogste teams voor het seizoen 2017-2018 aan het publiek gepresenteerd worden.

Op woensdag 13 september is er eerst nog de Kidsday. Deze open dag voor alle kinderen (lid of geen lid) in de leeftijd 5 tot en met 12 jaar duur van 13.00 tot 17.00 uur. De spectaculaire Join Volleybal Tour is aanwezig met een heleboel spelattributen. Daarnaast zijn er clinics door Dames 1 (in de zaal) en Heren 1 (op de beachvelden). Ook bij Sport Medisch Centrum Sliedrecht kun je tussen 13.30 en 17.00 uur kennis maken met hun fitnesstrainingen voor kids en tieners.

Open Dag

Op donderdag is dan de officiële opening, die alleen voor genodigden is. Vrijdag 15 september is het vanaf 17.00 uur Open Dag bij De Basis en bij het Sport Medisch Centrum; inclusief rondleidingen achter de schermen voor iedereen die Sporthal de Basis, Sportcafé ‘t Bankie en het Sport Medisch Centrum eens met eigen ogen van binnen wil bekijken.



Presentatie D1 en H1

Op zaterdag 16 september kan er kennis gemaakt worden met de nieuwe spelers en speelsters van Heren 1 en Dames 1. Om 12.30 uur speelt Heren 1 een oefenwedstrijd tegen Volley Tilburg; om 15.00 uur gevolgd door Dames 1, dat een oefenwedstrijd speelt 1 tegen Ladies in Black uit Aken. Om 17.00 uur is de officiële presentatie van beide teams in de zaal van De Basis. Hierna is het tijd voor een beachdemo van Heren 1 spelers Yorrick de Groot/Gerard Baan versus Daniël van Helden/Bart Yark.

Interland Nederland-Polen uitverkocht

Vanaf 18.15 uur is de zaal geopend voor de oefeninterland Nederlands damesteam tegen Polen. Het is de ‘uitzwaaiwedtrijd’ voordat Oranje vertrekt naar het EK. Deze wedstrijd is echter al uitverkocht.

Foto’s: Hans van Wijngaarden