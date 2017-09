Arie vd Starre geeft visitekaartje af bij de schaakjeugd

SLIEDRECHT - In de eerste ronde van de Najaarscompetitie bij de jeugd van Schaakvereniging Sliedrecht heeft Arie van der Starre direct zijn visitekaartje afgegeven. Na een spannende partij wist hij uiteindelijk promovendus Karel Peursem te verslaan. Arie geeft daardoor direct aan dat hij in deze competitie voor de prijzen zal gaan. In de eerste groep heeft hij echter geduchte concurrentie in de jeugdspelers Maurits Verhoeven, die Bart van der Beek versloeg, en Jurrian Groeneveld, die van Jan van der Starre won.



In de tweede groep zijn er vier koplopers, namelijk Baruch Alberts, Jaco Kruidenier, Pieter Bouw en Sharujan Ratnam. Deze vier wisten allemaal de eerste partij van de competitie te winnen.

Aanstaande donderdag heeft de tweede ronde van de Najaarscompetitie plaats en daarin noteert de nieuwe competitieleider Cees Moes graag nog nieuwe jeugdleden. Vanaf 19.00 uur beginnen de schaaklessen c.q. de jeugdcompetitie;



De speelzaal is Activiteitencentrum De Havik, Thorbeckelaan 110 te Sliedrecht. De contributie bedraagt € 4,00 voor studerenden en € 4,00 voor de jeugd t/m 12 jaar.

Voor meer informatie kan men terecht bij secretaris Peter vd Bergh, tel. 0184 – 692213, of bij voorzitter Jerry van Rekom, tel. 0184 – 411212.