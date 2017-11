Eerste schaakteam ronde verder in KNSB-beker

SLIEDRECHT - Het eerste team van Schaakvereniging Sliedrecht heeft in de eerste ronde van de landelijke bekercompetitie van de KNSB gewonnen van ASC. Het team uit Alphen aan de Rijn was op papier licht favoriet, maar de Sliedrechtse topspelers wisten toch met 2,5-1,5 te winnen. Door deze zege is het Sliedrechtse vlaggenschip, dat uitkomt in de derde klasse van de KNSB-competitie, een ronde verder en zal daarin een eerste klasse team treffen.



Tegen ASC werd het een uiterst spannende wedstrijd, die pas na ruim 3,5 uur spelen werd beslist. Sliedrechts kampioen Peter van den Bergh liet zien dat hij uitstekend in vorm is en via een geweldige partij wist hij zijn op papier sterkere tegenstander fraai te verslaan.



De 1-0 voorsprong was het sein voor Tobias Dekker om zijn partij remise te geven. Hij was matig uit de opening gekomen, maar knokte zich terug en kwam zelfs gewonnen te staan. Door een onnauwkeurigheid verzandde de stelling echter in remise.



Ook Niels Mijnster bereikte hetzelfde resultaat na een ingewikkelde partij, waarin het evenwicht echter nooit werd verbroken.



Bij een 2-1 voorsprong moest Wim Pool zijn mindere stelling weten te keepen. En dat deed hij met verve. Ondanks de vele pogingen van zijn tegenstander moest deze uiteindelijk toch in de puntendeling berusten.



De winst was binnen en dan ook nog zonder verliespartijen. Kijken of dat in de volgende ronde opnieuw kan gebeuren.