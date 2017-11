Wim Pool nieuwe koploper in competitie

SLIEDRECHT - De helft van de gespeelde partijen in de 9e ronde van de interne competitie van Schaakvereniging Sliedrecht is afgelopen donderdag 2 november geëindigd in remise. De topspelers zaten waarschijnlijk al met hun gedachten bij de uitwedstrijd van zaterdag en wilden hun kruit niet verschieten.



Wim Pool wist echter wel te winnen en nam meteen de eerste plaats over van Peter van den Bergh. die tegen Robert van Rekom niet verder kwam dan remise.



Verder was vooral de remise van Tim de Waard tegen Henk van der Hoek opvallend te noemen.

André van Dieën moest tegen Wim Pool vol aan de bak en probeerde met een stukoffer de stelling van Pool te slechten. Pool pareerde de aanval echter goed en wist met het stuk voorsprong de partij winnend te beëindigen.



Ook Jerry van Rekom blijft meedoen aan de top. Deze ronde wist hij te winnen van Luana Mensing, die in de ingewikkelde opening al snel een stuk verloor, maar zich goed terug vocht in de partij. Uiteindelijk moest de talentvolle jeugdspeelster toch het hoofd buigen voor de routinier.



William Gijsen komt de top 10 binnen na mooie winst op Joost Stoker, terwijl Sami Al-yasin goed wegkwam tegen een ontketende Tjerry Hut, maar er toch met de volle buit vandoor ging..

Martin Prins hield het lang vol tegen Martijn Stoker, maar zag zijn stelling in het eindspel instorten. Gerard van Steenoven deed in gewonnen stelling zijn dame in de aanbieding en zag zo het punt naar Johan Gijsen gaan.



Mark van Hulst moest tegen Marcel Klein twee pionnen weggeven om wat lucht te krijgen, waarna Marcel met deze pionnen de winst kon binnenhalen.

Willem Kuiper en Hans Klein speelden de langste partij van de avond, waarbij geen van beide spelers een voordeel leek te hebben. In tijdnood wist Klein alsnog een winnende combinatie te vinden, waarna Kuiper moest opgeven.

Het heroïsche gevecht tussen Daniël de Bruin en Ferhat Erdogan eindigde uiteindelijk in remise.