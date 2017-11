Uitduel Champions League Sliedrecht Sport live te zien op schermen De Basis

SLIEDRECHT - Uitduel Champions League Sliedrecht Sport live op schermen De Basis

Sliedrecht, 6 november 2017 - Het Champions League-uitduel van Sliedrecht Sport tegen Imoco Volley Conegliano wordt aanstaande zaterdag live uitgezonden op de grote schermen in Sporthal De Basis.

De wedstrijd van zaterdag is de beslissende in de tweekamp. Morgenavond speelt Sliedrecht Sport om 19.00 uur thuis tegen Conegliano, het Juventus van het volleybal. Net als de Turijnse voetbalclub verloor Conegliano afgelopen seizoen de finale van de Champions League. Op zaterdag wordt dan in het Italiaanse Treviso gespeeld en wordt duidelijk wie naar de poulefase van de Champions League gaat. Vanaf 20.30 uur is de wedstrijd live te volgen op de zeven schermen in sportcafé ’t Bankie.

Aansluitend

Daaraan voorafgaand speelt Heren 1 van Sliedrecht Sport, koploper in de Topdivisie, tegen de hekkensluiter: Compaen. Dat duel begint om 19.30 uur. Met een beetje geluk en doorzettingsvermogen weten de mannen van trainber-coach Paul van der Ven hun klus binnen het uur af te ronden, zodat de twee wedstrijden mooi aansluitend zijn.

Bron foto: SliedrechtSport.