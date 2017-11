Dames Sliedrecht Sport verliezen met opgeheven hoofd in Champions League

SLIEDRECHT - De volleybaldames van Sliedrecht Sport hebben thuis met 0-3 verloren van Imoco Volley Conegliano in de derde ronde van de Champions League. De kampioen van Nederland ging strijdend ten onder in sporthal de Basis.

De Italianen zijn een grootmacht in Europa en waren vorig jaar finalist in dit toernooi. Toch kwam Sliedrecht dinsdag twee keer dicht bij setwinst. Vooral in set 2 was de ploeg van coach Matt van Wezel in de buurt van een verrassing. Maar bij een stand van 23-23 gingen de laatste twee punten toch naar de bezoekers.

In set 3 kwam Sliedrecht in een bomvolle sporthal tot 21-21 waarna het 21-25 werd. De eerste set ging met 15-25 naar Conegliano. Zaterdag speelt Sliedrecht Sport de return in de Italiaanse stad Conegliano, dat vlak boven Venetië ligt.

