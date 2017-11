Schaaktovenaar Niels Mijnster verslaat kampioen

SLIEDRECHT - In de tiende ronde van de interne competitie van Schaakvereniging Sliedrecht heeft Niels Mijnster afgelopen donderdag eindelijk weer eens zijn talent getoond. In een prachtige partij wist hij in de laatste seconden van de partij titelverdediger Peter van den Bergh te verslaan. Met krachtige aanvalszetten en offers liet Mijnster zien niet voor niets de Tovenaar te heten. Door zijn zege steeg Mijnster met stip naar de vierde plaats.



Aan kop blijft Wim Pool, die met enig vliegwerk remise wist te behalen tegen de nummer drie, Robert van Rekom.



Tobias Dekker kwam tegen Jerry van Rekom ook niet verder dan remise, terwijl Wim Hokken hetzelfde resultaat boekte tegen Johan van de Griend.



William Gijsen profiteerde van de tijdnoodperikelen van Hans Klein en steeg door zijn zege naar een fraaie zevende plaats.



Wout Boer kende de nodige problemen tegen de steeds beter spelende Daniël de Bruin, maar wist uiteindelijk wel te winnen.



Kees Wessels leek rechtstreeks op de winst af te stevenen tegen Teunis den Rooijen, maar door actief tegenspel kreeg Den Rooijen uiteindelijk wel een gewonnen eindspel.



Luc Leendertse verweerde zich uitstekend tegen Martin Prins, maar in het late eindspel moest hij toch in Prins zijn meerdere erkennen.



Ferhat Erdogan blijft het verrassend goed doen. Dit keer bond hij Johan Gijsen aan zijn zegekar.

Arjan van der Leij boekte zijn derde zege op rij. Dit keer moest hij diep gaan tegen Floris Verweij, maar uiteindelijk sleepte hij het punt binnen.



Henri Hartog wist zich vanuit slechte stelling naar winst te schwindelen tegen Mark van Hulst, terwijl Leo Koppelaar en Koos van den Berg remiseerden.



Aanstaande donderdag staat de elfde ronde op het programma.